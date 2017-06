Pastora Soler: "Si vuelvo a cantar es porque sé que puedo hacerlo"

No puede evitar sonreír mientras cuenta que está terminando de grabar su disco, ni tampoco cuando intenta calmar a su pequeña Estrella, de 2 años, para que deje de llorar. La sevillana vuelve a los escenarios en noviembre con nuevo disco, casi 3 años después de retirarse por un problema de miedo escénico.

¿Está ilusionada por el regreso?

Sí, mucho. Creo que es necesario tomar distancia y volver a tener la ilusión del principio. Esta profesión ha sido pasional y vocacional y en el momento en que perdí esa chispa, tenía que recuperarla. No se puede estar haciendo esto sin creer en todo lo que creías antes. Ahora estoy en un nuevo comienzo, me hace ilusión todo.

Su primer concierto será en el Teatro Real de Madrid (19 de noviembre, entradas ya a la venta), regresa por la puerta grande.

Si vuelvo a entrar en esto es porque tengo la certeza de que puedo hacerlo y va a ser como siempre. Era uno de mis escenarios soñados, como el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, que lo vi construir desde pequeña. Es crucial tener nuevas metas.

El segundo concierto lo dará en Málaga (8 de diciembre), recuperando el que tuvo que cancelar. ¿Cómo recuerda ese difícil momento?

Intento no pararme mucho a revivir todo lo que me pasó. Cuando lo dejé no sabía si volvería, pero una vez que he vuelto... ese escenario no iba a dejarlo con mal sabor. En todo este tiempo he intentado no pensar en todo ese año, 2014, sino en los veinte años anteriores que he disfrutado de esos escenarios, porque no quiero quedarme con lo malo.

"Mi fallo fue exigirme más de lo que debía"

Pero imagino que ha habido un trabajo detrás para recuperarse y volver al 100%.

Sí, a mí me pasó algo que fue lo mejor que me pudo pasar: al mes de dejarlo me quedé embarazada. No hay nada que te pueda cambiar más tu forma de pensar. Fue una inyección de ilusión y te hace priorizar. Ahora soy más práctica y le doy la importancia que tiene a cada cosas, ni más ni menos. He hecho terapia, por supuesto, y seguiré. Pero la vuelta ha sido muy fácil para mí.

¿Ha cogido más las riendas de su carrera?

Intento hacerlo y ahora mismo está todo muy en orden. No quiero que se me vaya de las manos. A veces, cuando te metes en esta vorágine, se te pueden soltar las riendas, que ahora tengo bien cogidas. Mi principal fallo fue exigirme yo misma más de lo que incluso el público me exigía. No me tengo que poner listones ni autoexigirme, mi público me quiere como soy.

¿Su familia le ha ayudado a tener los pies en la tierra?

Es muy importante que tu entorno apoye la decisión de dejarlo. Ellos veían que yo lo estaba pasando mal y si eso me liberaba... querían verme feliz y tranquila. En todo momento mis padres, mi familia, mis amigos y el público me han apoyado muchísimo.

¿Tenía miedo a que se hubieran olvidado de usted ?

Claro, antes no me permitía parar, quizás por ese miedo a que la gente se olvide de ti. Pero cuando me planteé parar no pensaba en eso. Me apoyaron desde el principio.

"Si tuviera que decir que me marcho otra vez, sería para siempre"

Hábleme de su nuevo trabajo. ¿Qué nos puede adelantar?

Está justamente cociéndose y no tenemos ni single ni título. Ahora mismo estamos terminando de grabar la voz. Lo que te puedo decir es que son 11 canciones y es uno de mis discos más rítmicos y alegres, intento transmitir que estoy en un momento superbonito.

Tendrá alguna superstición antes de entrar al escenario...

Antes tenía muchas, pero las he mandado al carajo [risas]. Me han pasado cosas muy fuertes y no voy a caer en lo mismo.

¿Ve este regreso como el definitivo?

A partir de ahora cambiará mi forma de trabajar y aprenderé a tomarme respiros. Sobre todo, espero no tener que decir que me marcho de nuevo porque, si lo tuviera que decir otra vez, sería para siempre. Pero creo que eso no va a pasar.

Representó a España en Eurovisión en 2012. ¿Le gustaría repetir? ¿Vio a Manel Navarro?

Tengo un recuerdo tan bonito que no creo que repitiera, para mí todo fue perfecto dentro de que hay mucho trabajo detrás. Vi a Manel y desde el momento en el que le pasó el fatídico gallo, que fue mala suerte, empaticé mucho con él. No me gusta que la gente se cebe y se ría de momentos así, a todos nos ha pasado. También creo que ese escenario pesa mucho y hay que tener experiencia. l