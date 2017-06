Adriana Lastra: "Nos hemos reposicionado en la izquierda, se acabó entendernos con el PP"

Aterrizó en la direccion federal del PSOE en 2014, y tras la caída de Pedro Sánchez el 1 de octubre pasado, Adriana Lastra jugó un papel fundamental a la hora de convencerlo para que volviera a presentarse. Se convirtió en su coordinadora de campaña y ahora será una de sus piezas clave.



A una semana del 39º Congreso Federal del PSOE, ¿cómo ve el camino recorrido estos últimos nueve meses?

Pues ahora, viéndolo con perspectiva, con un poco de vértigo, la verdad. Ahora somos conscientes de lo que hicimos, y de cómo en octubre Pedro estaba muerto, en noviembre nadie daba un duro por nosotros y en diciembre empezó a prender otra vez la llama... Ahora parece una locura todo lo que hicimos, pero fue una locura que salió bien.

Quienes han estado en esa 'locura' coinciden en que sin usted Pedro Sánchez no estaría hoy donde está...

A Pedro lo apoyaba mucha gente, y nosotros lo que hacíamos, tanto [José Luis] Ábalos como Kiko Toscano o como yo, era decirle la realidad de cómo estaban los territorios, de cómo estaban los militantes, mientras los medios de comunicación y los aparatos del partido nos decían 'no tenéis nada hacer'. Recuerdo incluso a un compañero con altas respònsabilidades que decía que a Pedro lo que había que hacer era buscarle una salida política y profesional, y nosotros lo que decíamos era que la única salida que tenía el PSOE, no Pedro, sino el PSOE, para que no hubiera una huída de militantes y de votantes, era precisamente que Pedro diera un paso al frente. Y yo lo que le trasladaba era que su capital político no era transferible a nadie.

Tanta moderáción nos llevó a la abstención al PP, y la militancia ya estaba cansada de gimnasias ideológicas ¿Cuál ha sido para usted el momento más duro?

Lo que sufrimos la gente de esta candidatura fue muy duro. Porque no fue solamente el 1 de octubre, fue la renuncia al escaño, la investudura de [Mariano] Rajoy y que luego aparecieran otras candidaturas de gente que había estado con nosotros hasta el último momento. Pero para mí, el peor de todos fue el dia de la renuncia de Pedro a su escaño, que fue el mismo día que la investidura de Rajoy.

¿Qué es lo que se juega en el próximo congreso del PSOE?

La estrategia política del partido para los próximos cuatro años. Teniendo en cuenta que el secretario general ya está elegido y el resultado inapelable de las primarias, espero que nadie le vaya a poner problemas a la hora de que pueda hacer su equipo.

Se sabe que la nueva Ejecutiva tendrá mayoría de afines, pero ¿ya está cerrada?

Eso solo lo sabe Pedro.

¿Ha respondido Patxi López a su oferta?

No lo sé.

¿Cómo no voy a estar cerca de los votantes de Podemos, si defienden en buena parte lo mismo que defendemos nosotros? ¿Cómo valoraría usted una negativa?

Sería un poco contradictorio con el discurso que ha tenido en todo este tiempo. Ya fue contradictorio que no se retirara después de los avales cuando él defendía una segunda vuelta y, si la hubiera habido, él no habría pasado el corte. A mí aquello ya me chocó un poco... Y ahora, si rechazara la oferta, pues también sería contradictorio con todo lo que ha dicho. Él supuestamente es el hombre que venía a unir este partido, el garante de la unidad, y dijo que siempre estaría al servicio del secretario general... Bueno, pues si el secretario general te pide que formes parte de su Comisión Ejecutiva Federal pues yo no entendería que dijera que no. Sobre todo porque no es un servicio al secretario general, es un servicio al partido.

¿Cómo van las enmiendas a la ponencia marco?

Muy bien, porque mayoritariamente los compañeros de los territorios han asumido el documento de Pedro como propio, y lo que han hecho es enmendar la ponencia marco elaborada por [Eduardo] Madina y José Carlos Díez en base a dicho documento.

¿Y no hay alguna en particular por la que tema? ¿Qué aceptación ha tenido la referente a reconocer "el carácter plurinacional del Estado"?

Yo creo que es algo que está asumido por todo el partido. La única enmienda que ahora mismo me preocupa es una que llega de Juventudes Socialistas que aboga por regularizar los vientres de alquiler. Espero que no salga adelante, y además las feministas del partido ya se están organizando para tumbar esa enmienda en comisión.

El día de la renuncia de Pedro fue el peor día de todos, el más duro ¿Qué le parece que la gestora haya optado por no rendir cuentas de su gestión en el 39ª Congreso?

La gestora es un reflejo de lo que pasó en el Comité Federal del 1 de octubre, es una gestora de parte. Son conscientes de que apostaron por una candidata y perdieron. En cualquier caso, una parte de nuestro proyecto político también se basa en la rendición de cuentas, así que bueno, empecemos a trabajar a partir del congreso, porque ahora lo que tenemos que hacer es unir a todo el partido y eso solo se hace en torno a un proyecto político, lo de coser lo dejo para otros. Somos muy responsables y vamos a apoyar a aquellos compañeros con responsabilidades institucionales.

De cara a los congresos regionales, ¿van a impulsar nuevos líderes territoriales?

Ya hemos dicho que eso compete a la militancia. Decidir quiénes son los secretarios generales tanto locales, como provinciales o autonómicos compete a la militancia, y por tanto lo que no vamos a hacer es impulsar liderazgos, ni tampoco frenarlos. Cuando llega un proceso congresual, el que quiera dar un paso al frente que lo dé, y luego la militancia decidirá.

Tenemos que unir a todo el partido y eso solo se hace en torno a un proyecto político, lo de coser lo dejo para otros ¿Tiene alguna preferencia personal para la presidencia del partido?

Yo lo único que quiero es que el presidente o presidenta del PSOE sea una persona respetada, reconocida, con una trayectoria política intachable. Yo siempre he estado en contra de las presidencias que no ejercían como tales. Tiene que ser una persona a la que el secretario general y todo el partido pueda recurrir en momentos de duda.

Tras años de declive electoral y haber perdido la confianza de buena parte de los ciudadanos, ¿Es la última oportunidad para el PSOE?

Nos jugábamos mucho en estas primarias como partido y como proyecto político, y ha salido bien. Lo vivimos como la última batalla por el alma del partido, y había que ganarla. El PSOE siempre ha tenido dos almas, una más de izquierdas y otra más moderada... Y tanta moderación nos llevó a la abstención ante el PP con la excusa de la responsabilidad. Pero la gente estaba cansada ya de gimnasias ideológicas y dijo ‘hasta aquí’. Ahora no solo nos están mirando los militantes, sino millones de españoles que ven en este PSOE al que ellos votaban hace años.

¿Qué diferencia a este nuevo PSOE del de los últimos años y a este Pedro Sánchez del de 2014?

A nivel orgánico, en los últimos años este partido había cogido una deriva de confederación de partidos más que de partido federal, y eso era un problema porque al final la dirección política siempre estaba sujeta a lo más territorial. Eso generaba muchas fricciones y muchos problemas incluso para tomar posiciones políticas en temas muy concretos. Y a nivel político, nos hemos reposicionado en la izquierda, se acabó esto de entenderse con el PP en algunos temas. Respecto a Pedro, ahora está mucho más seguro, conoce mejor el partido porque ya sabe a lo que se enfrenta cada día, y ya no está sujeto a lo que le intenten imponer desde los territorios. Viene sin mochila.

¿Y cuál va a ser su papel en este nuevo PSOE?

El que me diga el secretario general.

"No entendería que Patxi dijera no al secretario general ¿Se ve como portavoz parlamentaria?

Me veo donde me vea el secretario general.

Parafraseando a Podemos, ¿cree que sería necesario feminizar la política? Y en esa línea, ¿sería positivo que hubiera una cara femenina en la portavocía del grupo parlamentario?

Quien se encargue de la portavocía lo hará bien. Y a partir de ahí, feminizar la política no es solo que haya mujeres al frente de las instituciones, aunque por supuesto es una parte fundamental. Nosotros ya hemos tenido mujeres en la portavocía, como Soraya Rodríguez. No es tanto una cuestión de hombres o de mujeres sino también cambiar de caras y de que se vea que el cambio no es solo de la secretaria general, sino de todo el partido, que se vea que hay una renovación, incluso también una regeneración, y que eso se note también en la actividad política en el Congreso de los Diputados.

¿Es un lastre que el secretario geeral no esté físicamente en el Parlamento?

Yo creo que ahora mismo el foco está en muchos sitios, no solo en el Congreso de los Diputados. Recuerdo que Albert Rivera y Pablo Iglesias no es que no fueran disputados ellos, es que ni siquiera sus partidos políticos tenían representación parlamentaria y tenían muchísima más presencia pública y mediática que el PSOE entonces. Lo que tenemos que conseguir es que se refleje fielmente la estrategia política del partido y su proyecto en el Congreso y eso lo vamos a hacer. La tarea que tenemos por delante es muy ardua, reconstruir el PSOE, y puedo garantizar que va a haber comunicación directa, fluida y diaria entre el portavoz parlamentario y el secretario general.

Nos están mirando millones de españoles que ven en este PSOE el PSOE al que ellos votaban hace años El PSOE se va a abstener en la moción de censura de Podemos a Rajoy, y en su partido hay quien iguala esa abstención a la que permitió el Gobierno del PP...

Por favor, que no insulten la inteligencia de la gente.

¿Por qué cree que Pablo Iglesias, como dijo, no es presidenciable?

Él presenta una moción de censura que es una denuncia de una situación, y en esa denuncia estamos de acuerdo, pero una moción de censura tiene que servir para su fin, si no ¿para qué la presenta? Sobre todo teniendo en cuenta que Mariano Rajoy va a comparecer dentro de un mes en el Congreso y allí puedes interpelarlo todo lo que quieras. ¿Para qué la presentas entonces si sabes que no va a salir adelante? Por eso decía que no es presidenciable, no porque no lo sea... Por supuesto si gana las elecciones por supuesto que lo será. Pero las cosas para hacerlas bien hay que hacerlas con orden, y una parte de Podemos está muy preocupada porque sabe que esta moción no va a ningún lado.

¿Se siente, como dice Pedro Sánchez, cerca de los votantes de Podemos?

Por supuesto. Eran votantes nuestros, o son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos... Es gente de izquierdas que en un momento optó por otra opción politica porque decidió que ya no les representábamos. ¿Cómo no voy a estar cerca de los votantes de Podemos, si además defienden en buena parte lo mismo que defendemos nosotros?