Steven Spielberg completa el reparto de 'The Papers', su película sobre el Pentágono

El nuevo proyecto de Steven Spielberg, que estará protagonizado por Meryl Streep y Tom Hanks y tendrá por título The Papers, verá la luz en los cines en enero de 2018 y llevará a la gran pantalla el caso de los papeles del Pentágono. El filme ya ha comenzado el rodaje del que llega la lista completa de actores que componen un elenco de lujo.

Entre los fichajes de Spielberg para The Papers destacan varios rostros muy conocidos de la pequeña pantalla. Según informa Variety, el elenco encabezado por Hanks y Streep lo completan Sarah Paulson (American Horror Story) Bob Odenkirk (Breaking Bad, Better Call Saul), Matthew Rhys (The Americans), o Bradley Whitford (The West Wing).

The Papers, que en principio se iba a titular The Post, es una producción entre FOX y Amblin Entertaiment que relatará el conflicto entre el Washington Post y el gobierno federal de los EE UU. La película cuenta con Liz Hannah, productora del documental Hitchcock/Truffaut; y Josh Singer, ganador de un Óscar por la película Spotlight; como guionistas.

En 1971, el periodista Ben Dradlee (Tom Hanks) y la editora Katherine Graham, ambos del Washington Post, publicaron los documentos oficiales de la intervención militar estadounidense en Vietnam entre los años 1945 y 1967.

El próximo marzo de 2018, además, llegará a los cines Ready Player One, también dirigida por Steven Spielberg. Ya en fase de post-producción, se trata de la adaptación cinematográfica de la exitosa novela Ernest Cline.

Respecto a los protagonistas, Tom Hanks se encuentra inmerso en Toy Story 4 (2019), en la que pone voz al vaquero Woody; y Meryl Streep en pleno rodaje de El Regreso de Mary Poppins (2018), en el que da vida a Topsy, la prima de la famosa niñera.