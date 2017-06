El PP busca la fórmula para que el Congreso no investigue Gürtel y Púnica

El Partido Popular no descarta acudir a los tribunales para denunciar la comisión de investigación sobre su supuesta financiación irregular, la cual pide que se limite a esta legislatura o como mucho desde 2015, cuando se define por primera vez como delito la financiación ilegal.

Imágenes 1 Foto

Esta coyuntura dejaría fuera de la misma Gürtel y Púnica, iniciados en 2009 y 2014 respectivamente. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, explicó este lunes en una rueda de prensa que la comisión puede ser declarada nula si no se limitan los tiempos, temas y y territorios a investigar, y que su partido no descarta "ninguna opción" porque no piensa aceptar "comisiones de investigación inquisitoriales contra un partido sin más" ni tampoco "causas generales".

Ha recordado además que un tribunal de lo contencioso en Madrid declaró nula la comisión de investigación que Podemos quiso poner en marcha en el Ayuntamiento de la capital para investigar toda la gestión de los populares en el consistorio, sin especificar más, y por eso el PP no descarta denunciar esta otra comisión si no se delimitan antes los tres ámbitos a investigar.

Asimismo, hizo hincapié en que "no es lo mismo investigar a una administración que a todas, ayuntamientos y comunidades incluidas". La Mesa y los portavoces se reúnen este martes mientras que la comisión lo hace el miércoles para trazar un plan de trabajo. El PP espera que para entonces los grupos acuerden esos límites temporales, temáticos y territoriales.