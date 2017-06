Bárcenas ve un "despropósito" que Rajoy tenga que declarar en el juicio del caso Gürtel

El extesorero del PP acusado en el caso Gürtel Luis Bárcenas ha calificado este lunes de "despropósito" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga que comparecer en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en Madrid, para declarar como testigo en el juicio.

Bárcenas ha realizado estas manifestaciones a su salida de la sede judicial al ser preguntado por los periodistas si le iba a decir a Rajoy "que sea fuerte" y qué le parece que finalmente tenga que comparecer en persona el próximo 26 de julio. Los medios hacían referencia así al intercambio de SMS que el jefe del Ejecutivo y el extesorero mantuvieron hasta marzo de 2013 y que fueron publicados en julio de dicho año por el diario El Mundo.

Preguntada igualmente por la citación del presidente, la esposa de Bárcenas, la también acusada Rosalía Iglesias, ha manifestado que no tenía nada que decir, y sobre si le diría a Rajoy que sea fuerte como lo ha sido su marido ha contestado: "Todos somos fuertes".

Dentro de la Audiencia, el presidente del tribunal no ha permitido que testificara este lunes Juan Carlos Bárcenas, hermano del extesorero, al no estar ningún representante de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).

Cuando ha llegado su turno, el presidente de la sala, Ángel Hurtado, ha comunicado que, a pesar de que Juan Carlos Bárcenas se encontraba presente, no era posible llevar a cabo la prueba, ya que no estaba presente ningún letrado de la acusación que le había propuesto como testigo.

Al final de la sesión el presidente de la Sala ha pedido a todos los abogados que procuren asistir si comparecen testigos que han propuesto para evitar que se repitan situaciones de este tipo.

Se da la circunstancia de que Adade es la acusación que ha posibilitado con su petición que el mes que viene declare como testigo Rajoy.

Vázquez rechaza lo dicho por Correa

Sí ha declarado como testigo el empresario Plácido Vázquez, quien ha negado que entregara dinero de supuestas comisiones por adjudicaciones ni al PP, ni a Bárcenas y ni al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

Vázquez, que figura como investigado en el sumario conocido como los papeles de Bárcenas, aun en fase de instrucción, ha rechazado lo manifestado en su día por Correa, quien le apuntó como mediador con empresas que querían recibir adjudicaciones públicas a cambio de comisiones.

El empresario ha recordado que en 2002 era consejero de Degremont y que desconoce por qué en el sumario consta su nombre en varias entregas de dinero por un total superior a cien millones de las antiguas pesetas al entramado de Correa. También ha negado que se quedara con una cantidad equivalente a más de 200.000 euros por gestiones relacionadas con estos hechos.

"Nunca, jamás, he entregado dinero a Correa ni a nadie de nadie y jamás he tenido relación con el PP ni he estado en Génova ni en ningún ministerio en la época del PP", ha asegurado. "Jamás he entregado fondos ni a Luis Bárcenas ni al PP", ha apostillado.

Vázquez ha aclarado que a Correa únicamente le conoce de un acto social y que con la que tenía una relación de amistad era con la familia de la acusada María del Carmen Rodríguez Quijano, exesposa del anterior, pero ha asegurado que ésta nunca le pidió favor alguno en relación con las empresas investigadas.