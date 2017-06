El Ayuntamiento apoya al sector del taxi y rechaza la concesión de nuevas licencias para VTC

Asimismo, se insta al Gobierno de Zaragoza a tomar las medidas jurídicas necesarias para rechazar la concesión de nuevas licencias de VTC, petición que han apoyado PP, PSOE y CHA, mientras que Cs se ha abstenido.

Por unanimidad se ha emplazado al Gobierno de Aragón a consultar al Ayuntamiento de Zaragoza antes de conceder nuevas licencias VTC que permitan ejercer su actividad en este término municipal y a atender las consideraciones que el consistorio haga al respecto, "en defensa de una regulación justa y eficiente del servicio de taxi".

Se ha incluido un cuarto punto, tras aceptar ZEC una transacción del PSOE, para que, "de la mano del sector" del taxi, se elabore un plan de modernización antes de finales de año y se incluya una partida en los presupuestos de 2018 con este mismo objetivo. Este punto se ha aprobado con el voto a favor de ZEC, PSOE, CHA y Cs y la abstención del PP.

La concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Teresa Artigas, ha dicho que el servicio del taxi es un servicio "público esencial" en el sistema de movilidad urbano y ha advertido de que los vehículos de turismo con conductor "tienen una función diferente a la del taxi".

Artigas ha estimado que las licencias concedidas a los VTC "son excesivas" y entran en "competencia directa" con el sector del taxi, por lo que los VTC "están suponiendo un riesgo muy importante con múltiples afecciones negativas", entre las que ha mencionado la "desregulación, privatización, la falta de control por parte de la administración y la precariedad laboral".

La concejal ha agradecido la "buena disposición" del Gobierno de Aragón en la solicitud de que no se concedan nuevas licencias de VTC en la ciudad. Artigas ha aceptado una transacción del PSOE para que se modernice el servicio y se incluya una partida al respecto en los presupuestos de 2018, mientras que ha rechazado una enmienda del PP porque "es una cortina de humo mostrar medidas de apoyo cuando no se quiere abordar el fondo de la cuestión que es la competencia desleal de los VTC".

PRECARIEDAD LABORAL

La concejal del PSOE, Lola Ranera, ha manifestado su respaldo a la iniciativa, estimando que "es bueno que ZEC traiga esta moción al pleno porque estas nuevas formas de negocio, la economía colaborativa, encierran la precariedad laboral y la liberalización del sector".

"Compartimos que hay que proteger a un servicio público esencial, que es el taxi, y que nos han explicado la situación sensible que llevan sufriendo en los últimos años", ha observado, para presentar una transacción como "la mejor manera de proteger al taxi, que es modernizar el servicio, siempre de la mano del sector".

De esta forma, Ranera ha solicitado que, "de la mano del sector", se elabore un plan de modernización "de aquí a finales de año" para incluir una partida presupuestaria en 2018 con este objetivo. "Así le damos más fortaleza al taxi frente a cualquier VTC que pueda pasar".

"SOLO HAN PUESTO PROBLEMAS"

El concejal del PP, Sebastián Contín, ha afirmado de que "nos alegramos mucho de que todos los grupos hayan evolucionado para atender la demanda del taxi" y ha recordado que "hace dos meses el PSOE votó en contra de un estudio de optimización del taxi y de una ayuda de mil euros para que sean coches eléctricos" que el PP deseaba incluir en los presupuestos.

"Quien ha estado siempre ahí defendiéndolos ha sido el PP", ha sostenido Contín, al lamentar que otros grupos hasta ahora "solo han puesto problemas" y ha pedido que las medidas se pongan en marcha "mañana" para modernizar el sector, modificando la partida del servicio Bizi para destinar 100.000 euros a la compra del vehículo eléctrico.

"Atendamos a los problemas reales que tiene el sector hoy, que llevan desde 2009 intentando circular por la plataforma del tranvía desde Plaza de España hasta César Augusto, se ha aprobado aquí treinta veces y aún no está funcionando", ha criticado, para reclamar que estas peticiones se incluyan en la moción.

En cuanto a las licencias VTC, ha exigido que se sometan "a las mismas reglas", que obtengan licencia, paguen sus impuestos y se sometan a inspección, evitando "la competencia desleal de otras empresas de transporte disfrazadas" de este servicio, ha sentenciado Contín.

CUESTIÓN JURÍDICA

La concejal de CHA, Leticia Crespo, ha expuesto las herramientas legales "para que esto no termine en conflicto, porque se trata de una cuestión estrictamente jurídica". "El problema empieza en 2009, cuando se produce la ultraliberalización del sector" y en 2013 se cambia de nuevo la ley, "pero no es hasta 2015 cuando se modifica el reglamento y se rescatan limitaciones".

"Aquí el problema está entre 2009 y noviembre de 2015 y las licencias que actualmente tenemos encima de la mesa son 90" que corresponden a ese periodo y que "están en distinto trámite de judicialización", ha observado Crespo, al valorar que el informe que emita el consistorio desaconsejará la autorización de estas licencias y al Gobierno de Aragón corresponderá desautorizándolas.

El concejal de Cs, Alberto Casañal, ha recordado que este asunto está judicializado, "habría que haber esperado un poco más a adelantar una sentencia por parte del ayuntamiento, aunque en gran parte de los puntos de la moción estamos a favor", porque Ciudadanos está apoyando al colectivo del taxi, ha afirmado.

"Estaremos siempre apoyando al colectivo del taxi y que el Gobierno de Aragón cuente con la opinión e informes del Ayuntamiento de Zaragoza, aunque no sea su competencia, porque tenemos mucho que decir" y ha avanzado que "intentaremos que el colectivo no se lleve una sorpresa, que no se creen falsas expectativas respecto a las VTC" y ha abogado por "esperar a que los jueces, el Estado y el Ejecutivo autonómico se pronuncien".

En representación del Partido Aragonés de Zaragoza, Lorenzo Gastón ha intervenido desde el público para mostrar el "absoluto apoyo" de su formación al sector del taxi que se está viendo afectado por la "competencia desleal" de los VTC.

