Corea del Norte: la escalada sin freno hacia el misil nuclear está a punto de concluir

Los ensayos balísticos que Corea del Norte ha realizado en los últimos tres meses y las amenazas de represalias de EE UU han reavivado los temores a un incidente nuclear o, incluso, a un ataque preventivo contra Kim Jong-un. Ninguno de los actores parece dispuesto a frenar la escalada a corto plazo, a pesar de que los expertos creen que la crisis ha alcanzado un momento decisivo: Pyonyang estaría a punto de lograr el arma nuclear capaz de alcanzar EE UU.

La carrera armamentista de Corea del Norte figura en los informes estratégicos y geopolíticos desde hace más de dos décadas. John Kerry, secretario de Estado de Barack Obama, recogió la situación actual en el memorando de despedida que redactó antes de la ceremonia de traspaso de poderes a Donald Trump -en enero de 2017- con estas palabras: "La amenaza [...] es una de las más graves a las que nos enfrentamos hoy". Su preocupación, juzgan los analistas de inteligencia, está justificada.

Para John Kerry, Corea del Norte es "una de las amenazas más graves" a las que se enfrenta EE UUCorea del Norte está nuclearizada. Su gobierno ha realizado al menos cinco ensayos documentados desde que expulsó a los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica y se retiró unilateralmente del Tratado de No Proliferación en 2003. Al primero, en 2006 e inferior a un kilotón*, le siguieron los de 2009 (de 2 a 7 kilotones), el de 2015 (casi 8 kilotones) y dos en 2016 (de 6 y entre 15 y 20 kilotones, respectivamente).

Los observadores internacionales dudan de que el país juche haya superado los 21 kilotones de la Fat Man que EE UU lanzó sobre Nagasaki en 1945, a pesar de que la propaganda oficial insiste en que ya dispone de la bomba de hidrógeno o termonuclear, mil veces más potente. El siguiente paso es comprimirla para colocarla en la cabeza de un proyectil de largo alcance. Y aquí Pyongyang sí ha avanzado.

La agencia oficial de noticias norcoreana KNCA anunció el año pasado que el Instituto de Armas Nucleares había logrado estandarizar ojivas "más pequeñas, más ligeras y diversificadas" para ser instaladas en misiles balísticos intercontinentales (ICBN, por sus siglas en inglés).

El régimen ha publicitado más de 30 pruebas -las últimas, este mes de mayo- con misiles Musudan, Pukguksong y Taepodong de rango corto, medio e intermedio (hasta 8.000 kilómetros) que le permitirían alcanzar objetivos en la vecina Corea del Sur, Japón y las posiciones estadounidenses en la isla de Guam (Pacífico occidental), según han contrastado los servicios de inteligencia de Corea del Sur y el Comando del Pacífico de EE UU.

Pyongyang podría montar misiles nucleares en "unos pocos años"El hermetismo de Pyongyang impide saber si sus aparentes fiascos (como los ocurridos en abril de 2016 o marzo del presente ejercicio) obedecen a fallos puntuales, inmadurez tecnológica o actuaciones programadas. Tampoco, el nivel de desarrollo de los prototipos KN-08 y KN-14 -con una supuesta autonomía de más de 10.000 kilómetros- sobre los que ha alertado el Pentágono o del KN-11, que los submarinos norcoreanos podrían llevar a cualquier parte del teatro de operaciones mundial. La mejoría de su programa de armamento es, en cualquier caso, evidente.

"Desde la primera a la tercera explosión nuclear transcurrieron 7 años, mientras que en los últimos tres años se han producido otras tres y recientemente se han acelerado los lanzamientos de misiles desde tierra y submarinos. A pesar de grandes limitaciones y carestías, ha conseguido un programa nuclear mucho más avanzado de lo que muchos hubieran pensado", alertó a finales del año pasado el comandante de artillería Marcos Gomez Casal, jefe del departamento Nuclear de la Escuela Militar de Defensa NBQ.

Kim Jong-un aún no ha sometido su tecnología al examen intercontinental, que dilucidaría si su proyectil es capaz de abandonar la atmósfera, soportar la reentrada e impactar en un blanco a, al menos, 5.500 kilómetros de distancia, pero el especialista no descarta que pueda hacerlo "en un corto período de tiempo". ¿En cuánto? "Unos pocos años", según el comandante. El equivalente a una década, quizás.

Pese a todo, el ataque no sería el fin último de la proliferación de armas en el paralelo 38.

El general Miguel Ángel Ballesteros, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) atribuye la carrera a un intento de Kim Jong-un de perpetuar el "chantaje internacional" para "aglutinar a la población" frente a la carestía y asegurar la pervivencia de un régimen que depende de la ayuda exterior de China (su renta per cápita es de 2.400 dólares al año, frente a los casi 38.000 de Corea del Sur) para sobrevivir.

"Envía un mensaje: la nación está amenazada. Y aprovecha para decir que para detener esta escalada tienen que ofrecerle algo: ayuda alimentaria, combustible...", precisa el militar. El resto de actores solo ha sabido responder, por el momento, igualando el nivel de amenaza: mientras Trump ha alentado el desarrollo nuclear y ha lanzado en Afganistán la MOAB, su mayor arma no nuclear, Rusia ha alentado las revueltas en su zona de influencia, China ha instalado nuevos misiles y la pacifista Japón ha impulsado su ejército.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes