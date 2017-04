Así es la MOAB, la 'madre de todas las bombas' que EE UU ha lanzado en Afganistán

EE UU decidió usar este jueves, por primera vez en combate, el mayor arma no atómica de su arsenal, la MOAB (conocida popularmente como 'mother of all bombs' o 'madre de todas las bombas') para atacar posiciones del Estado Islámico en Afganistán.

Aunque el acrónimo responde al nombre Massive Ordenance Air Blast (explosión de aire masiva de artillería), su nombre real es GBU-43/B.



Se trata de una bomba de 9170 mm de logitud y 1029 mm de diámetro con un peso de 9,5 toneladas, de las cuales 8,4 correspoden a explosivos con un radio de acción mayor a 1,5 kilómetros y una potencia similar a la de 11 toneladas de trinitrotolueno (TNT).



Su peso hace que deba lanzarse desde aviones de transporte táctico de capacidad media o pesada como los Lockheed C-130 Hercules. Una vez instalada, la carga se desliza por una rampa antes de caer sobre el objetivo. El dispositivo, que utiliza aletas direccionales para mantener su trayectoria, es una munición guiada por precisión mediante sistema GPS, de acuerdo al Departamento de Defensa de EE UU.

La MOAB fue desarrollada por el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de EE UU a partir del año 2002. La bomba estuvo lista para su primer aprueba en el Centro de Armamento de la Base de la Fuerza Aérea Eglin (condado de Okaloosa, Florida) el 11 de marzo de 2003.