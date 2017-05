Al menos 34 inmigrantes mueren en aguas del Mediterráneo y 1.700 están a la deriva

Al menos 34 inmigrantes han muerto al naufragar una embarcación que se dirigía hacia la costa italiana con unas 500 personas, según el último balance ofrecido por Chris Catrambone, el fundador de MOAS, una ONG que cuenta con barcos de rescate en el Mediterráneo.

El naufragio se ha producido en aguas del Mediterráneo, a unos 50 kilómetros de las costas libias, en un bote que se escoró y provocó que unas 200 personas cayeran al agua.

La embarcación sufrió el choque de una ola y esto provocó que zozobrara y la caída de parte de las personas que iban a bordo, explicó una fuente del cuerpo italiano.

La Guardia Costera, junto a un remolcador y un barco de la ONG maltesa MOAS, rescataron a algunos inmigrantes naufragados y recogieron a los que pudieron permanecer en la embarcación, pero encontraron además unos 34 cadáveres flotando en el agua.

La Guardia Costera indicó que la embarcación partió durante la noche del martes desde Zuara (norte de Libia) y que las personas rescatadas llegarán a un puerto italiano, aún por confirmar, en la jornada de este miércoles.

Además, confirmó que está coordinando desde la mañana de este lunes al menos otras 15 operaciones de socorro de otras embarcaciones que se dirigen hacia Italia desde la costa libia. En total, unos 1.700 migrantes que se suben en Libia buscando un futuro diferente.

Sin contar las operaciones de este miércoles, en 2017 han desembarcado en Italia 50.039 inmigrantes, un 46,16 % más que hace un año, según los datos del Ministerio del Interior.

Body Count now at 34...Most are toddlers pic.twitter.com/FlQ0V6PliA