Tapia dice que "no es suficiente" para la industria "tener la mejor tecnología, sin un modelo de gestión adecuado"

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha advertido que "no es suficiente" para la industria y el tejido empresarial "tener la mejor tecnología del mundo, si no tenemos un modelo de gestión y de trabajo adecuado al siglo XXI".

Tapia ha clausurado este viernes, en Bilbao, una jornada organizada por la consultoría tecnológica, de gestión y abogados LKS, en la que representantes de empresas como IBM, Siemens, Samsung o Mercedes Benz y 'millennials' han reflexionado sobre la tecnología que mejorará el mundo y la industria 4.0, que esta generación va a liderar.

En la jornada, organizada con motivo de la asamblea anual de LKS S. Coop, han participado la directora de Innovación de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Elisa Martín, el director de Factoría Digital de Siemens, Pascual Dedios-Pleite, el director gneral de Mercedes Benz España, Emilio Titos, el presidente de Mondragon, Iñigo Ucín, el vicepresidente corporativo de Samsung en España, Celestino García, y la directora general de LKS S.Coop, Elena Zárraga.

Preguntada sobre las capacidades industriales y económicas sobre las que puede construir Euskadi su futuro, Tapia ha dicho que las principales son "creer en uno mismo". Según ha dicho, "lo primero que tenemos que tener es confianza en nosotros mismos" porque "cada uno tiene unas capacidades diferentes, pero las tenemos, y todas juntas nos hacen ser un país capaz".

Asimismo, ha destacado el "compromiso con la empresa o la institución en la que estemos, con aquello que queramos hacer", y, sobre todo, "esfuerzo, que a veces se mide en horas de trabajo, y a veces en formas de hacer".

"Esas tres cosas son lo que va a marcar el futuro de este país", ha remarcado, para destacar que en Euskadi "siempre hemos tenido confianza en que podemos hacerlo". "Compromiso, esfuerzo, y trabajo bien hecho son cosas que en este país se dan por supuestas, pero que conviene recordar", ha subrayado.

Tras destacar también la importancia de la colaboración y la necesidad de "aprender a ir más juntos, no solo juntos competidores", ha recordado que Euskadi ha sufrido "transformaciones que han sido muy rápidas y muy dramáticas, como la de los años 80 cuando aquí se produjo casi un desierto industrial".

"Aquellas transformaciones fueron brutales, pero la transformación que viene hay que ir haciéndola paso a paso, se hace día a día, no es de un día para otro, no es tan dramática, y nos va a permitir adaptarnos en personas y en capacidades", ha afirmado.

Tapia cree que la transformación que se está dando en la actualidad "permite ir adaptando poco a poco nuestras empresas, sin prisa pero sin pausa", aunque ha advertido de que "no nos podemos parar" porque "es un proceso que tenemos que continuar todos". Asimismo, ha apostado por "no acabar la formación y aprender todos los días", una cultura que, según ha dicho, "ya está entrando en todos nosotros".

Tras asegurar que el mundo industrial y de la empresa es "atractivo y merece la pena", Tapia ha señalado, como uno de los retos a los que se enfrenta el tejido empresarial e industrial, el de ser "la digitalización y el mundo de internet y su aplicación a la industria".

"Tenemos que saber aplicar la digitalización y no olvidarnos que eso es para mejorar eficiencia, para ser más competitivos, y para generar productos diferentes. Eso es una necesidad que hay que ir poniéndola, poco a poco, sin prisa pero sin pausa", ha manifestado.

Otro de los retos, según la consejera, es el modelo de gestión, "no solo de las empresas, sino de todos los agentes del país". Tapia ha indicado que "los modelos de gestión también se han modificado mucho, y la transparencia, la comunicación, la forma de trabajar en equipo, y la gestión financiera es absolutamente diferente hoy en día a la de antes de entrar en la crisis".

Por ello, ha insistido en que "no es suficiente tener la mejor tecnología del mundo, si no tenemos un modelo de gestión y de trabajo adecuado al siglo XXI". En ese sentido, ha considerado que "el modelo piramidal de hace unos años ya no existe", sino que "hay otras formas de trabajar y colaborar", lo que, a su entender, "también es un reto", y "mucho más para una empresa pequeña, que tiene que sacar adelante el día a día y, además, dedicarse a estas cosas".

CUARTA REVOLUCIÓN

Por su parte, el director general de Factoría Digital Siemens, Pascual Dedios, ha dicho que "la cuarta revolución que ha llegado llama a transformar nuestros procesos industriales de una manera brutal". Según ha explicado, en la actualidad su empresa está poniendo el foco en la "transformación digital en nuestros procesos, con propuestas de valor para que nuestros socios puedan, a su vez, volcarse en esta nueva época digital". Así, ha dicho imaginarse a Siemens en los próximos cinco años como "un líder tecnológico en el mundo industrial".

Pascual Dedios ha asegurado, por otro lado, que su compañía, "no solo no ha destruido empleo con la digitalización de la industria", sino que lo ha potenciado con "una ecuación sencilla: reubicación y recualificación".

Por otro lado, el director general de Mercedes Benz España, Emilio Titos, ha afirmado, en relación a las futuras innovaciones, que "el límite está en nuestra mente, porque la tecnología está a nuestro alcance". Ante el riesgo de "sustitución" de determinados perfiles profesionales por la digitalización industrial en la fábrica 4.0, ha dicho que "la clave y el reto de las empresas y de la sociedad es las formación, y cómo llevar el conocimiento a las personas".

"El gran reto es socializar el conocimiento, que las personas tengan la actitud y quieran, y que la sociedad en su conjunto y las empresas invirtamos más en preparar el presente y el futuro, porque desde el presente se hace el futuro", ha afirmado, para apostar por la formación dual "como el primer paso hacia el conocimiento digital".

Titos ha señalado que "vamos a transformar la forma de trabajar y de hacer, pero las personas siguen siendo vitales". "El centro de conectividad no son las máquinas, somos las personas, las máquinas son la herramienta", ha remarcado.

Por su parte, el presidente de Mondragon, Iñigo Ucín, ha señalado que la transformación digital "está afectando a todos los sectores y va a afectar en la línea de flotación de un montón de empleos, y en la industria también". No obstante, ha subrayado que tampoco es la primera revolución industrial vez que ocurre porque "cambio ha habido siempre", aunque "la novedad" de la actual transformación es "el vértigo y la velocidad del cambio que hay ahora, que cada vez es más acelerado y va a ser un peligro para las empresas y las personas, por lo que hay que posicionarse rápido".

Ucín ha dicho que las posibilidades que aporta la digitalización "están reduciendo los puestos de trabajo, pero puestos la mayoría de ellos de poco valor añadido, fatigosos, duros y monótonos", mientras que, por otro lado, "se generan otros empleos más creativos y tecnológicos que exigen otro tipo de personal". Por ello, cree necesario "direccionar a las generaciones más jóvenes en edad de estudiar hacia dónde van a tener posibilidades", así como asumir que "la gente se tiene que formar y reconvertir".

Por su parte, el vicepresidente corporativo de Samsung en España, Celestino García, ha considerado que la tecnología "tiene que evolucionar conforme al momento social y a cómo adoptan esos usuarios, consumidores y empresas la tecnología".

Por último, la directora general de LKS S.Coop, Elena Zárraga, cree que la transformación digital "va a cambiar sustancialmente cómo se gestionan los riesgos en la compañías y cómo aseguramos la cobertura legal de las actividades que trabajamos".

