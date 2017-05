La fiscalía sueca retira los cargos contra Assange, pero será detenido si sale de la embajada

La Fiscalía sueca ha anunciado el cierre de la investigación preliminar abierta por un supuesto delito de violación en 2010 contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace cinco años para evitar ser extraditado.

"La fiscal jefe Marianne Ny ha decidido hoy cerrar la investigación en relación con la supuesta violación (grado menor) a Julian Assange", informó en un breve comunicado la Fiscalía, que no facilitará más detalles hasta una rueda de prensa anunciada para las 12 h.

"Es una victoria total para Julian Assange. Es libre de dejar la embajada cuando quiera. Hemos ganado el caso Assange. Está contento y aliviado, pero critica que haya tardado tanto tiempo", declaró el abogado Per E. Samuelsson, a la emisora pública "Radio de Suecia".



Samuelsson aclaró que no sabe cuándo podría abandonar la legación diplomática el periodista, pero añadió que Suecia "ya no pondrá ningún impedimento para que lo haga", porque "está fuera del juego". El letrado informó a su defendido de la noticia en un mensaje de texto, al que Assange respondió: "¿En serio? ¡Oh, Dios mío!".

Sin embargo, Scotland Yard ha recordado en otro comunicado que, independientemente de que Suecia haya decidido archivar la investigación, los magistrados del tribunal de Westminster dictaron una orden de arresto contra Assange en 2012. Por lo tanto, si este decide salir de la embajada, estarán "obligados" a detenerlo.

La organización Wikileaks, por su parte, ha explicado en un tuit que el Gobierno de Reino Unido no quiere confirmar si ha recibido una orden de extradición por parte de Estados Unidos.

UK refuses to confirm or deny whether it has already received a US extradition warrant for Julian Assange. Focus now moves to UK.