TMB considera que el conveni de metro que hi a sobre la taula només ofereix millores

La presidenta de TMB i regidora de mobilitat, Mercedes Vidal, ha fet una valoració sobre el conveni col·lectiu de la direcció de TMB al comitè d'empresa. "Ara mateix hi ha una vaga indefinida convocada per decisió del Comitè d'Empresa i l'Assemblea de treballadors", ha explicat Vidal.

"Aquesta vaga està convocada tot i que hi ha un conveni complet sobre la taula que no proposa més que millores". Aquestes millores són: millores retributives, millores en el temps de conciliació, millores en les qüestions de permisos, maternitat i excedències, entre altres.

Segons la presidenta de TMB les condicions del metro són dignes i "han de continuar sent-lo". El conveni dona resposta tant a les seves preocupacions com a gestors en el que respecta als drets dels treballadors al metro i per tant "no és entenedor que s'estigui fent un esforç per tancar-lo".

El president del comitè d'empresa del Metro de TMB, Pere Ramon, va admetre dimarts passat que els sindicats estan encara "molt allunyats" de la proposta de conveni col·lectiu que ha fet la direcció de TMB al comitè d'empresa.

Continuem intentant avançar per trobar un punt d'entesa entre els diferents sindicats"En unes declaracions el passat dimarts abans d'iniciar-se la mediació entre les parts al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ramon va reclamar la implicació directa de la presidenta de TMB, Mercedes Vidal, del conseller delegat de l'operadora, Enric Cañas, i del director de Metro, Marc Grau, en les negociacions.

Ramon va recordar que la proposta de la direcció és només "un document de treball" i que no l'han volgut portar a l'assemblea de treballadors perquè "hi ha molts punts en què encara estem molt allunyats".

El president del comitè d'empresa va afegir que totes les decisions dels treballadors del Metro es prenen a través de l'assemblea i que "caldria que la direcció presentés una proposta amb cara i ulls que la gent pogués valorar".

Mercè Vidal ha admès aquest dimecres que "en aquestes negociacions tothom té un paper, hi ha negociacions que es fan a la taula de mediació, i tot l'Ajuntament, no només jo com a presidenta de TMB i regidora de mobilitat, està bolcat en la resolució d'aquest conflicte amb converses a tots els nivells. Per tant tothom està fent la seva feina".

Preguntada per quina és la situació actual de les negociacions, Vidal ha recalcat que "continuem intentant avançar per trobar un punt d'entesa entre els diferents sindicats que componen la taula de negociació. No és una composició senzilla i és molt necessari que els sindicats puguin arribar a acords per poder tirar aquest conveni endavant".

