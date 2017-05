El ministro reprobado Catalá niega injerencias en la Fiscalía y acusa al PSOE de vender "humo"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reprobado el martes en el Congreso de los Diputados por 207 diputados (134 votos en contra), ha asegurado en la sesión en control al Gobierno que cumple "con responsabilidad" su labor y que al PSOE, que le ha hecho dos preguntas, solo le importa "la falacia, el ruido, el humo" y no la verdad.



Así ha respondido a los diputados, que se han referido a él como "ministro reprobado". "Injerencias ninguna", se ha defendido tras ser acusado por los parlamentarios de "hechos muy graves" como filtrar información o permitir determinadas decisiones de los fiscales "del PP".



"¿Dónde están las pruebas?", ha preguntado Catalá. "Acusan de prevaricación gravísima a servidores públicos", ha añadido, y ha insistido a los diputados en que "acrediten" lo que dicen. Asimismo, les ha acusado de aprovechar la inmunidad parlamentaria para decirle todas esas cosas y les ha reprochado la corrupción en Andalucía.

Ustedes están instalados en las falacias y en las mentiras que como un mantra repiten", ha espetado Catalá al principal partido de la oposición, al que ha deseado que desde el domingo 21 -fecha de las primarias del PSOE- cambie de actitud "cuando pase el ruido, cuando pase el humo".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado que mantiene su "plena confianza" en Catalá, en el fiscal general del Estado y en el fiscal Anticorrupción pese a la reprobación que los tres recibieron.

Ha confirmado, además, que no piensa cesarlos, mientras el portavoz socialista, Antonio Hernando, le ha acusado de "vivir en vilo a merced de la corrupción" y le ha exigido que acuda en persona a declarar en el juicio por el caso Gürtel.

"Olvídese del plasma", le ha pedido Hernando al presidente del Gobierno, quien por su parte ha replicado al portavoz del PSOE aludiendo a las primarias de su partido, y ha señalado que espera que el próximo domingo llegue "su Pentecostés" y los socialistas "dejen de hacer méritos para que gane uno y no pierda otro".

"Nunca es suficiente"

Según Hernando, la reprobación iba en realidad "dirigida" a Rajoy, a quien ha preguntado si consideraba que mantener al ministro y los dos fiscales en el cargo es "positivo para la credibilidad de la justicia" y le ha reclamado explicaciones por la reacción del Gobierno ante los casos de corrupción.

Rajoy ha insistido en su plena confianza en el ministro y los fiscales y ha señalado que la reacción del Ejecutivo se basa en cuatro objetivos ante la corrupción: prevenirla, perseguirla y descubrirla con el "apoyo" a quienes tienen esa función y en último lugar castigarla. Aunque ha admitido que "nunca es suficiente" ha insistido en que el control contra la corrupción ha mejorado y ahora "se conoce, se descubre y se sanciona".

Hernando ha replicado con dureza a Rajoy y ha señalado que ya sabía que no va a hacer dimitir a un ministro y dos fiscales que hacen lo que él quiere, "parar la avalancha" de corrupción que se le "viene encima" al presidente. "Leales con la justicia no están siendo pero obedientes a usted, un montón", la ha dicho el portavoz socialista a Rajoy en alusión al ministro y los fiscales.

El portavoz socialista ha recordado también el supuesto chantaje del que fue víctima Rajoy según una información de El Español. Rajoy ha terminado diciéndole que "no le haga perder tiempo al Congreso" y advirtiendo de que no pensaba desmentir muchas de las acusaciones del socialista porque no está dispuesto a entrar en el "juego" de algunos. Y ha recurrido a las primarias del PSOE y la crisis interna de ese partido para responderle.