La Xunta pide extremar la precaución ante el fin de la prohibición para realizar quemas forestales

Desde el pasado 9 de mayo está de nuevo permitido realizar quemas controladas de restos forestales tras un mes prohibidas ante el riesgo de incendio. No obstante, los interesados deberán solicitar el permiso correspondiente a la Consellería do Medio Rural, que ha advertido que no autorizará quemas en los días con viento y altas temperaturas.

Este sábado, en la inauguración de un punto de agua de abastecimiento de agua para su utilización por los medios de prevención y defensa contra incendios forestais en el Ayuntamiento de Vilamaior (A Coruña), Ovidio Rodeiro ha llamado a la ciudadanía a extremar las precauciones y denunciar "cualquier actividad delictiva incendiaria" a través del teléfono 085.

Asimismo, ha recordado que, en estos momentos, el dispositivo de prevención y defensa contra los incendios forestales tiene desplegadas 3.000 personas en Galicia, de las que en torno a 600 actúan en la provincia de A Coruña.

El depósito de agua inaugurado en Vilamaior está situado en la orilla de la carretera AC-151 a su paso por la parroquia de Grandal, cuenta con una capacidad de 192.000 litros de agua y podrá ser utilizado tanto por helicópteros como motobombas y cisternas.

