Irene Junquera: "Risto es una persona muy cañera y muy directa y eso no lo va a perder"

La periodista Irene Junquera, en la imagen promocional de 'All you need is love... o no'. (TELECINCO)

All you need is love... o no es el recién estrenado programa de prime time de Telecinco (lunes, 22.40 h), que busca crear parejas y llevar mensajes de amor, hacer posibles reconciliaciones... o rupturas. La periodista Irene Junquera viaja por España con su caravana del amor para una de las secciones de este formato desenfadado en el que colabora con Risto Mejide.

¿Cuál es la mecánica del programa?

Cada programa es diferente, estamos en la mesa Risto, David y yo y también aparecen América y Elisa Mouliá para sus secciones. Pero no paramos y decimos, ahora vamos con esta sección. Es un programa circular, van pasando cosas relacionadas entre sí o casos completamente diferentes, que puede ser la caravana o 'Hay una caca para ti'.



¿Ha dicho 'Hay una caca para ti'?

He dicho 'Hay una caca para ti'. Son cosas que pueden pasar en el programa, no sólo cosas de amor, también cosas bonitas como ésta, que puedan mandar a alguien a la mierda (risas).



Hemos visto a un Risto Más blandito...

Le vacilamos mucho con esto. No es que esté más blandito, es que nuestra intención es que todos seamos muy naturales. Risto es una persona muy cañera y muy directa y eso no lo va a perder, pero también hay historias que te conmueven y es imposible mantenerse al margen.

¿No os devuelve los vaciles?

Sí, claro, hay que tener mucho cuidado, aquí cualquier cosa que digas puede ser utilizado en tu contra, pero eso es lo divertido.

Él destaca de usted su capacidad de empatía...

Creo que cuando vas con la caravana tienes que involucrarte bastante con la historia porque se trata de transmitir a la gente, que se sientan identificados, que lo vivan de alguna manera. Yo soy así de forma natural, me identifico mucho con la gente, me pongo en su lugar e intento transmitir eso.

Hay gente que quiere cerrar etapas, gente que quiere decir adiós de una forma divertida Decían las promos que el objetivo es hacer feliz a la gente... ¿encuentra satisfacción en eso?

Mucha. Se va a alucinar bastante con algunos casos, aunque todos son bonitos de alguna manera. Han sucedido cosas que si no fuera por el programa nunca hubieran sido posibles, así que acabas con la sensación de que ha habido mucha gente que se ha ido muy feliz, que ha podido cumplir algo que necesitaba.

¿Cuál es el perfil de la gente que acude al programa?

Hay gente que quiere cerrar etapas, gente que quiere decir adiós de una forma divertida, gente que busca el amor, que busca recuperar a alguien o conquistar a una persona.

¿El amor alivia igual cuando se encuentra que cuando se pierde?

(Risas) Si se está buscando y se encuentra será una forma de alivio, aunque yo creo que no hay que buscarlo, que llega, y entonces sería una sorpresa. Por otro lado sí que hay gente que necesita cerrar una etapa.

¿Lo contrario al amor es...?

Tengo la teoría de que lo contrario al amor es la indiferencia, así que si alguien está buscando cerrar una etapa de manera activa a lo mejor no es tan indiferente como piensas.

¿No es muy fuerte dejar a través de la tele?

Sí (risas). Pero también es muy fuerte pedir a alguien que se case contigo delante de todo el mundo. El programa contempla todas las posibilidades porque hay gente que lo requiere. Si alguien quiere decir algo y la otra persona está dispuesta a recibirlo en público, ¿por qué no? Yo no lo haría, pero...

¿Cómo han sido sus experiencias con la caravana?

Me ha pasado de todo, desde gente que no quiere salir en la tele, gente que le parece precioso, sorpresas con lo que se han encontrado.

¿Han rechazado muchas personas a la caravana?

No... una, creo y aun así todo tiene contenido.

¿Y a usted?

A mí muchas, como a todo el mundo, aunque tampoco he hecho mucho por buscar nada.

¿El amor llega una o varias veces?

No creo en eso de que sólo haya un amor en la vida como tampoco creo que haya cincuenta. Puede haber enamoramientos, pero amor... no te diré que solo uno, pero pocos.

Cuando empecé a hacer periodismo tenía claro que quería comunicar No parará en casa...

De hecho me despierto por las mañanas y tengo que pensar durante un minuto dónde estoy, pero me gusta.

First dates ha destacado por tener parejas de toda índole y condición, ¿se da lo mismo en All you need is love... o no?

La clave es que esto va a ser un reflejo de lo que esté pasando en la sociedad. No podemos centrarnos en parejas heterosexuales porque no es real. Se verá lo que nos llegue, en la proporción que nos llegue. No estamos cerrados a nada.

¿En su generación aún se mandaba a un amigo a pedirle rollo a la persona que te gustaba?

A mí me ha pasado que llegara un chico de una pandilla y nos dijera "oye, ¿queréis rollo con alguno?". Y de intermediaria yo creo que todo el mundo ha hecho alguna vez.

¿Ha sacado alguna enseñanza de Jesús Puente o Isabel Gemio?

Yo era muy pequeña, así que no lo recuerdo mucho, pero creo que aunque se bebe de ese programa esto es mucho más moderno. La gente no lo va a relacionar tanto.

Ha hecho radio, entretenimiento, tertulia deportiva... ¿ser versátil es importante en la tele?

Cuando empecé a hacer periodismo tenía claro que quería comunicar y que no quería monotonía, porque soy muy inquieta. Me gusta poder cambiar de registro.

¿Hay prejuicios en el mundo del periodismo sobre hacer entretenimiento?

Lo que dice Pedro de Juan dice más de Pedro que de Juan. La gente que mira por encima del hombro es porque tiene algún problema consigo mismo. El periodismo engloba muchas formas y maneras de hacerlo. Me encanta lo que hago y me da igual lo que digan los demás.