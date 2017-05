Eurovisión 2017 | Directo: faltan unos minutos para la final

La final de Eurovisión ha llegado y los 26 países que han llegado a esta cita compiten esta noche en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev (Ucrania) por ganar y llevarse a su país la edición del año que viene.

El representante de España en la 62ª edición del Festival de Eurovisión, Manel Navarro, actúa en 16ª posición, justo entre las actuaciones de los candidatos de Grecia y Noruega. El artista catalán, que llega envuelto en polémica por su elección, interpretará su tema de folk-pop Do it for your lover.

Las casas de apuestas sitúan a Italia, con Francesco Gabanni y Portugal, con Salvador Sobral, como las favoritas para ganar esta noche. La gala comienza a las 21.00h. Sigue aquí todos los acontecimientos y mira vídeos y fotos del festival.

Minuto a minuto

Manel Navarro sale al escenario, con el estilismo que ha tenido estos días, camisa de flores, vaqueros y el pelo largo suelto. Saluda un momento y atraviesa el pasillo flanqueado por fans, a los que saluda y da la mano. Los artistas que esta noche actuarán en la gala de la final de Eurovisión salen uno a uno por el escenario. Sus equipos y delegaciones esperan en los sets destinados para ellos y desde los que seguirán las votaciones más tarde. El logotipo de este año para Eurovisión es un collar tradicional ucraniano.



¡Comienza la retransmisión de la final de Eurovisión! Julia Varela y José María Íñigo son los comentaristas de TVE. Aquí están algunos de los artistas, entre ellos Manel Navarro, justo antes del inicio de la final de Eurovisión. #EurovisiónRTVE Buena suerte!! @ManelNMusic pic.twitter.com/B3wxKVU97G — eurovision_rtve (@eurovision_tve) 13 de mayo de 2017 En el tradicional rito de los "points' España dará los suyos en el puesto número 13, de los 42 países que votan. Los anunciará en directo Nieves Álvarez. La participación de España en las últimas ediciones de Eurovisión obtuvo puestos discretos. Así, en 2016, la cantante Barei, con su canción 'Say Yay!', se situó en la posición 22, mientras que la interpretación de 'Amanecer' por parte de la Edurne en el 2015 le valió el puesto 21 en la final del certamen. En 2014, España se situó en el décimo puesto con el 'Dancing in the rain', de Ruth Lorenzo. Respecto a los estilos, sobresale el pop, con 18 temas en ese estilo musical (de los 42 países que se presentaron). Hay 8 pop, 5 baladas, 3 dance, 2 soul, 2 indie y una canción de tecno, folk, pop operístico, rock y tradicional. Este año el 77% de las canciones son en inglés, incluida la española, que aunque contiene partes en castellano, está inscrita como canción en inglés. Sólo el 23%, por lo tanto, son en el idioma local del país correspondiente. El jurado profesional que concederá parte de los puntos de España en esta edición de Eurovisión está integrado por los cantantes David Civera, Paula Rojo y Natalia, el productor Rubén Villanueva y el locutor de radio Antonio Hueso. Os recordamos el funcionamiento de la final de Eurovisión: todos los países actúan con sus correspondientes canciones y una vez acabada esa fase, comienzan las votaciones desde cada uno de los países participantes, que conceden puntos del 1 al 12 a sus favoritos. El país que más puntos tenga es el ganador y la edición del año próximo será en su territorrio. ¡Comenzamos la cobertura de la gala de Eurovisión!