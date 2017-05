Las redes no perdonan y se llenan de memes de Manel Navarro y su 'gallo' en Eurovisión

La actuación de Manel Navarro en Eurovisión no ha dejado indiferente a los usuarios que han comentado en las redes sociales todos los detalles de su actuación, y muy especialmente su desafine en algún momento que otro de su canción, Do it for your lover. Eso ha desatado bromas en Twitter torno al 'gallo' del representante español en el festival.

Creía que era el representante de Francia, por lo del gallo. #Eurovision pic.twitter.com/D8zaCHp3p5 — John Nieve (@JohnNieve) 13 de mayo de 2017

Otro ángulo en exclusiva del gallo de Manel Navarro en #Eurovision pic.twitter.com/WtofKq5iRd — RafikiScope (@Rafibiris) 13 de mayo de 2017