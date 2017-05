Manel Navarro, tras su actuación en Eurovisión: "Se ha colado un invitado no deseado..."

El representante español en Eurovisión Manel Navarro ha reaccionado en Twitter poco después de su actuación en el festival de Eurovisión. "Gracias a todos! Estar sobre ese escenario ha sido la mejor experiencia de mi vida", ha dicho.

Las referencias a su 'gallo' al interpretar la canción Do it for your lover, tampoco faltaron en sus comentarios: "Aunque se haya colado un invitado no deseado...", ha escrito a continuación, y ha acompañado el mensaje con una animación GIF de un gallo. El desafine de Navarro ha sido una de las cuestiones más comentadas en las redes sociales, que se llenaron de memes en referencia al 'gallo'.

Gracias a todos! Estar sobre ese escenario ha sido la mejor experiencia de mi vida 💙💙💙 pic.twitter.com/ngPG9G5FSY — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 13 de mayo de 2017

Aunque se haya colado un invitado no deseado... 🙄🙄🙄 pic.twitter.com/eydtmSirai — Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 13 de mayo de 2017