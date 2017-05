Carmena no tomará medidas contra Mato y Mayer por la denuncia contra el Open de Tenis

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no tomará medidas contra Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, los concejales que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra la organización del Mutua Madrid Open, porque cree que actuaron "en el marco del derecho" y ha reiterado que le hubiera gustado conocer la denuncia antes de ser presentada "evitando uno de estos problemas que hay ahora de que se interpreta como si fueran cosas que no son".

Las declaraciones de Carmena, realizadas tras la firma de la adhesión de Madrid a un compromiso de 'ciudades refugio', se producen después de que el PP haya anunciado una querella contra Sánchez Mato y Mayer por prevaricación, además de pedir el cese de ambos y del coordinador de Alcaldía, Luis Cueto.

La alcaldesa ha insistido en que ella se enteró de la denuncia ante la Fiscalía después de ser presentada, al contrario de lo que ocurrió con la interpuesta por la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, en su momento sobre Mercamadrid. "(Higueras) me lo explicó y me pareció muy bien que ella la presentara. Entonces sí tuve conocimiento y en este caso pues me enteré después y lo lamenté", ha declarado.

Insistiendo en si tomará medidas contra sus concejales, Carmena lo ha rechazado de plano. "No, no, en absoluto. Me hubiera gustado saberlo pero creo que ellos han actuado en el marco del derecho. El responsable de una empresa puede considerar que a su juicio las características de un contrato le pueden parecer reprochables", ha manifestado. "Si tenemos la posibilidad de conocer el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, pues estupendo", ha zanjado la la alcaldesa.

