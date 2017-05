El alcalde de Torrevieja paga "de su bolsillo" 691 euros de IBI para que la policía ocupe un edificio

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), ha pagado "de su bolsillo" el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los últimos nueve años de un local propiedad del Ministerio de Fomento para poder trasladar allí a un grupo de la Policía Local.

Se trata del inmueble que antiguamente era la 'casilla' de los peones camineros, llamada 'el Alto de la Casilla', y la deuda del IBI ascendía a 691 euros, lo que imposibilitaba el traslado de los agentes del Grupo de Refuerzo Operativo (GRO) de la Policía Local.

El edificio es propiedad del Ministerio de Fomento, que para su cesión al ayuntamiento obligaba a Este a saldar la deuda del IBI entre 2007 y 2016, cuando el inmueble había sido utilizado por el consistorio como oficina municipal de turismo.

El alcalde de Los Verdes ha explicado que durante siete meses ha esperado a que el ayuntamiento pudiera arbitrar una fórmula para ejecutar el pago pero que desde Intervención no se ha facilitado una solución en este tiempo.

"Al final me he cansado de esperar y el día 4 fui e hice el pago de los recibos de mi cuenta, y se ha solucionado el problema", ha apuntado el alcalde, quien ha insistido en que "no había otra salida".

"El verano está ahí, la necesidad de contar con estas instalaciones también y ahora ya no hay ningún impedimento con el Ministerio", ha manifestado el alcalde.

