Susana Díaz dice que se dejará "la piel" en Cataluña y sacará más votos que avales obtenidos

La aspirante a la Secretaría General del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz ha garantizado que se va a dejar "la piel" para que los compañeros del PSC conozcan su proyecto, se impliquen y colaboren, porque el resultado final tiene que ser bueno para el PSOE, el PSC, Cataluña y el conjunto del país.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al municipio de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Díaz ha expresado que siente mucho cariño en esta tierra, "donde hay mucho terreno por delante que ganar".

Preguntada sobre el hecho de que Pedro Sánchez le haya ganado en el número de avales obtenidos en Cataluña, se ha mostrado segura de que el número de votos que obtendrá su candidatura en esta comunidad el día 21 "será superior al número de avales", por la reacción que ha notado en las últimas 48 horas en esta tierra.

La candidata ha manifestado que al PSC le hace falta que el PSOE esté fuerte para que pueda liderar ese proceso de diálogo, de acuerdo y de pacto que Cataluña necesita. Ha indicado que el PSOE también necesita que "el PSC levante el vuelo" y vuelva a tener una confianza mayoritaria en la comunidad.

Además, ha asegurado que ella siempre defiende que para el futuro en este país, hace falta que el PSOE y PSC caminen de la mano.

Ha indicado que dentro del proyecto plural que representa su candidatura a las primarias, donde tienen cabida todos los territorios y todas las sensibilidades y generaciones, "estamos en condiciones de volver a ganar en este país para, al mismo tiempo, ayudar a los compañeros catalanes a que vuelvan a tener una confianza mayoritaria en Cataluña".

No aspiro a que el PSC sea mío ni que yo sea todo el PSC y el PSOE juntos "Y eso lo vamos a hacer siempre juntos y defendiendo lo mismo. Voy a defender con la misma vehemencia el pacto, el acuerdo y el diálogo hoy que dentro de dos años", ha indicado Susana Díaz, para quien ante ese diálogo sobre Cataluña que habrá que llevar al Congreso de los Diputados, hará falta tanto la fortaleza del PSOE como ese diálogo, interlocución y puente que "supone el PSC" para el conjunto de los socialistas.

Para la dirigente andaluza, ante tantas "mentiras y postureo del algunos", que hablan a los ciudadanos de cosas que realmente no van a hacer porque en "la mente tienen otras cosas", la gente necesita sinceridad, verdad, que no haya vaivenes y que se les diga el camino que se quiere seguir. Para Díaz, la salida a la actual situación tiene que venir del pacto, el diálogo y el acuerdo, "que los socialistas dentro y fuera de Cataluña vamos a liderar".

"Si algo tengo claro en este proceso, es que no aspiro a que el PSC sea mío ni que yo sea todo el PSC y el PSOE juntos", según ha expresado Susana Díaz, para quien la suma del talento, esfuerzo, capacidad, ilusión y de la entrega de miles de compañeros en todo el territorio será lo que hará grande al PSOE. "Lidero un proyecto que quiere volver a ganar en este país y ayudar a una solución desde el diálogo y el acuerdo en Cataluña", según ha sentenciado.

Sumar apoyos contra otros candidatos

Por otro lado, Díaz ha señalado que ella no se va a dejar llevar "por el ruido" de las primarias y tiene claro que hay cosas que no va a hacer: "No voy a pedir el apoyo a Patxi López para ir contra Pedro ni le pediré el apoyo a Pedro para ir contra Patxi López".

Ha añadido que si el día 21 tiene la confianza mayoritaria de la militancia, les pedirá el apoyo a los dos, al igual que al resto de socialistas, "para hacer más grande el PSOE". "Así es como voy a vivir estas primarias, y el resto que las viva como quiera", ha apuntado la dirigente andaluza, tras ser preguntada sobre la oferta que Pedro Sánchez hizo este viernes a Patxi López para unirse y que este rechazó.