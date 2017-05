La Junta alerta sobre la presencia de la "avispilla del castaño" en el sur de la provincia de Ávila

Esto se produce tras la localización en uno de los municipios del Valle del Tiétar y afecta sobre a todo a los castaños plantados recientemente, ha advertido en un comunicado.

Si se localizan las agallas que denotan su presencia, los castaños afectados deben ser arrancados y quemados, ya que se encuentra "el organismo más dañino para los castaños europeos, de expansión muy rápida".

En Castilla y León se produjeron las primeras interceptaciones en viveros en el año 2012, de plantas procedentes de otras comunidades autónomas, procediéndose a su destrucción.

En 2015 se produjo la primera detección en masas naturales en el norte de Burgos y muy recientemente se ha detectado su presencia en la provincia de León, probablemente llegando por dispersión natural desde masas afectadas de la vecina Galicia.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene previsto reunir a los representantes del sector la próxima semana, a través de la Mesa del Castaño, para diseñar la estrategia a seguir para minimizar los efectos de la plaga que ya parece irremediable que se instale en la mayor parte de castañares de la región a medio plazo.

La Dirección General del Medio Natural insiste en los puntos clave para la prevención y lucha contra la avispilla, como la necesidad de conocer el origen de la planta antes de su adquisición, evitando aquellas que provengan de zonas donde ya se conozca la existencia de esta plaga, ya que el riesgo de que venga infectada y no se advierta su presencia es máximo.

También llama a la vigilancia intensiva a que se debe someter a las nuevas plantaciones para la detección precoz del insecto, verificando regularmente que no se forman agallas.

Se insta a la eliminación inmediata de los pies afectados con presencia de agallas, mediante la corta y quema de los mismos, antes de la emergencia de los adultos desde las agallas, hecho que se produce al final de la primavera y todavía estamos en plazo de verificarlo por unos días.

El tratamiento con enemigos naturales como 'Torymus sinensis', que es originario de China, no es preventivo, sino que sólo es eficaz con niveles de infestación muy altos, su instalación resulta cara y técnicamente compleja, y sus efectos tardan también muchos años en ser visibles, y no siempre se consiguen resultados óptimos.

La prevención evitando la instalación de la avispilla en una determinada zona debe ser la prioridad para evitar daños a los castaños y la producción de castaña.

También desde la Junta se recuerda que al adquirir los plantones es imposible asegurar que la planta no esté infectada, ya que las yemas afectadas no desarrollan las agallas hasta la primavera siguiente, por lo que no tendrán síntomas aparentes ese otoño e invierno cuando se adquieren.

El mejor síntoma de identificación de esta plaga es el desarrollo de agallas de 1-3 centímetros de diámetro, verdes o rosas, sobre ramitas jóvenes, brotes y hojas, que se produce al comenzar abrotar las plantas en primavera.

