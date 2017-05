La espectacular imagen de Júpiter captada por la sonda Juno de la NASA

La NASA ha difundido una espectacular imagen del planeta Júpiter, captada por la sonda Juno.

Se trata de una imagen del polo sur del planeta más grande de nuestro sistema solar. En ella se aprecian las tormentas que cubren la superficie de esta zona del planeta.

La imagen fue tomada el pasado mes de diciembre, desde una altitud de 52.200 km sobre la superficie del planeta.

That view though. Oval storms dot the cloudscape in this enhanced color #JunoCam image of #Jupiter’s south pole https://t.co/pDFHYbdBfu pic.twitter.com/qHJijtc6OV