Marcos insiste en que la investigación de las eólicas no se refiere a "trama de corrupción administrativa ni política"

Marcos se ha referido de este modo a la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra 21 personas, entre ellas responsables de la Consejería de Economía como Rafael Delgado y Alberto Esgueva, por su participación en un entramado que cobraba comisiones por concesiones de parques eólicos.

En el acto de inauguración de la jornada 'Marketing & wine' la portavoz de la Junta ha insistido en que la Administración desconoce el contenido del documento que la Fiscalía ha enviado a los juzgados, algo que ya han solicitado para conocer "en qué se basa y las personas implicadas", para personarse en el caso de que se derivase perjuicio.

"Hasta donde podemos conocer, lo que es evidente al albur de lo publicado por los medios, no se trata de una trama de corrupción administrativa ni política, no hay dinero público afectado", ha insistido, tras lo que ha abogado por esperar a la investigación para dilucidar si ha habido "alguna persona" con "alguna implicación o actuación" que no ha sido "correcta". En este caso, ha pedido a los juzgados que se depuren responsabilidades "cuanto antes".

Como ha señalado Marcos, según las informaciones, al parecer "hay una persona que está afectada en el ejercicio de su cargo, el resto es transferencia entre empresas y particulares, no hay trama de corrupción administrativa ni política".

Así, la portavoz de la Junta ha insistido en que la Administración ha apoyado "en todo momento" a la Fiscalía. "Lo que queremos es que esto se resuelva cuanto antes, que se cumpla lo que determine el juez, fue algo que hace 14 años parece ser que una persona en el ejercicio de su cargo no actuó como debiera".

En cuanto a la posibilidad de que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, comparezca en las Cortes para informar de esta situación Marcos ha considerado que por el momento se carece de la información necesaria, tras lo que ha insistido en que donde se deben dirimir estos problemas es en los juzgados, por lo que ha pedido que se "respeten" las actuaciones judiciales.

