El Ayuntamiento de Madrid busca un acuerdo con Airbnb para implantar una tasa a las viviendas

El Ayuntamiento de Madrid está buscando un acuerdo con AIRBNB, Homeaway y otras plataformas para establecer un tope máximo de días en los que estas viviendas podrían ponerse en alquiler al año, como ya se hace en Ámsterdam o Nueva Orleans, e implantar una tasa.

Este "memorandum de entendimiento", como lo ha definido el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo busca "que no se monten negocios fuera de la actividad reglada", la de los hoteles y apartamentos turísticos. Conseguir "que no se monten hoteles encubiertos" de la mano de las viviendas turísticas se podría lograr con este acuerdo con las plataformas, basado en tres pilares.

El primero se basa en garantizar que sólo quien sube la vivienda a la plataforma en cuestión es quien vive en ella, lo que se conseguiría con un sencillo certificado de empadronamiento. "Que no haya intermediarios ni nadie que se compre 17 casas para ponelas como vivienda turística", ha explicado el concejal.

Nos basaremos en la referencia de otras ciudades pero 60 días me parece bien La segunda columna del acuerdo con las plataformas que ofertan viviendas turísticas pasaría por fijar un plazo máximo temporal, de modo que no pueda ofertarse un piso durante todo el año dado que entonces debería regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos. "Planteamos que se establcezca un tope de días, 60, 120, los que sean. Nos basaremos en la referencia de otras ciudades pero la referencia de 60 días me parece bien", ha indicado Calvo.

Superado el plazo, se cae de la oferta

Una vez que se superasen los días pactados entre Ayuntamiento y plataformas, "inmediatamente la vivienda se cae de la oferta" de la web hasta el siguiente año. El tercer punto del acuerdo establecería que "una parte del rendimiento económico que obtiene el usuario vaya al Ayuntamiento".

Esta medida está en marcha en ciudades como Ámsterdam, donde la tasa es de un euro. "Los hoteles y apartamentos turísticos pagan muchos impuestos, están muy regulados y fiscalizados pero la vivienda turística no está pagando impuestos aunque obtiene rendimiento económico, por lo que parece razonable que parte de ese rendimiento revierta en la Administración para cubrir la sobredemanda de servicios de limpieza, equipamientos, transporte e incluso para ejercer la disciplina urbanística", ha argumentado José Manuel Calvo.

El Ayuntamiento acometerá una revisión normativa "para regular y poner orden en la vivienda turística", sin obviar que las competencias en materia de turismo. "A la vista de que la Comunidad no tiene intención de hacer muchos estamos planteando apostar por modelos que ya han seguido ciudades como Ámsterdam o Nueva Orleans", que pasa por firmar un acuerdo, un memorándum de entendimiento con las plataformas que ofertan las viviendas turísticas.

A la espera de una regulación autonómica

No podemos esperar a que caiga del cielo la regulación de la Comunidad "Es una medida razonable pero esto no impide que renunciemos a la pelea de la Comunidad para que regule las competencias y, si no quiere regular, puede cederlas, como han hecho en Barcelona. Lo que tampoco podemos es esperar a que caiga del cielo la regulación de la Comunidad", ha declarado el edil, pesimista ante una regulación autonómica que no acaba de llegar.

El memorándum sería una "medida transitoria hasta que haya una regulación sólida aplicable". Sí es más positivo con respecto a las plataformas porque cree que "al final se adaptarán a las condiciones que ponga el Ayuntamiento, como han hecho en otras ciudades".

El plazo que se fija el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo con las plataformas es "relativamente corto" porque "la proliferación de viviendas turísticas es exponencial", está "creciendo a un ritmo brutal": se ha pasado del 2% que representaban en el 2013 en todo el sector del alojamiento en Madrid al proximadamente un 25%.

Mesa del turismo

Será este mes de mayo cuando se reúna la Mesa del turismo creada, en cuya primera sesión se presentó, meses atrás, el estudio de implantación hotelera. Ahora se dará a conocer el informe elaborado por la Junta Municipal de Centro sobre viviendas turísticas y se presentará un paquete de medidas, como este acuerdo con las plataformas.

Por otro lado, se trabaja en una iniciativa municipalista pilotada por Madrid y Barcelona, avalada por más ciudades, para armar una posible Iniciativa Legislativa Popular relativa a las viviendas turísticas.

