Susana Díaz: "Quiero arrasar en las elecciones para abrir un nuevo tiempo en España"

La presidenta de la Junta de Andalucía y precandidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, ha asegurado este martes que vive "ilusionada y feliz" el proceso de recogida de avales para optar a la Secretaría General, aunque su aspiración es "arrasar" en las elecciones generales para "abrir un nuevo tiempo" en España.

"Yo, donde quiero arrasar es después, en las elecciones, ganarle a la derecha para abrir un nuevo tiempo en este país", ha dicho en una entrevista en RNE al ser preguntada sobre los avales conseguidos hasta el momento, que no ha desvelado, aunque ha reconocido que le da "mucho valor" a los apoyos de quienes se "comprometen" con su proyecto.

Ha asegurado que si es elegida secretaria general del PSOE se va a "rodear de los mejores" y que no se va a "dejar llevar" por "quien haya apoyado a uno u otro candidato, sino que buscará a las personas "con más talento", aunque no ha aclarado si integrará a Pedro Sánchez, con quien no habla desde el Comité Federal de octubre, y Patxi López.

La presidenta andaluza ha insistido en que compatibilizará este cargo con la Secretaría General del PSOE si sale elegida y se ha preguntado por qué le quieren "quitar de manera arbitraria la Presidencia" de la Junta si le han votado los andaluces y "se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo".

No es la primera vez que un presidente o presidenta autonómico ha aspirado a ser secretario generalAsí, ha recordado que "no es la primera vez" en España que un presidente autonómico o presidenta ha aspirado a ser secretario general o presidente de su partido aunque ahora se cuestione más".

Ha rechazado que un eventual adelanto electoral pueda "pillar con el pie cambiado" al PSOE, pues en los próximos días va a tener ya un candidato y, en cualquier caso, ha advertido de que no va a permitir "chantajes" del Gobierno respecto al apoyo de los Presupuestos del Estado.

Ha vuelto a criticar también la moción de censura anunciada por Podemos y ha interpretado que el líder de esta formación, Pablo Iglesias, pretende "abrirse paso" en el PSOE "a golpe y porrazo" en un intento de "interferir" en su proceso de primarias.

"Es llamativo que en un momento en que el Gobierno tiene que rendir cuentas por los casos de corrupción, el señor Iglesias desvíe la cuestión hacia su ego", ha criticado Díaz, que ha llamado también la atención sobre el hecho de que la formación morada esté considerando la posibilidad de una moción de censura contra ella -con el apoyo del PP- en Andalucía.

Según Díaz, lo que le "molesta" a Iglesias es la ventaja que el PSOE "le saca a Podemos en Andalucía" y que impidió el "sorpasso" en España.

Encuesta de Metroscopia

Sobre la encuesta de Metroscopia que señala que el PSOE sufriría un fuerte retroceso electoral de celebrarse ahora los comicios autonómicos en Madrid, con una pérdida de 10 escaños, ha dicho que los sondeos suelen ser "fotos fijas de un momento", y ha recalcado que si es elegida secretaría general va a "ayudar" a la "remontada" electoral en todos los territorios.

Respecto al debate territorial, ha reiterado que todos los socialistas están "vinculados" a la Declaración de Granada y le ha recordado a Pedro Sánchez, quien ha defendido que Cataluña es una "nación", que eso "no lo pone" en la citada declaración, algo que "debe saber" porque ha sido secretario general del PSOE.