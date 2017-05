Presentadoras británicas posan en bañador sin retoques para reinvindicar los cuerpos reales

Las presentadoras del programa Loose Women, que lleva casi dos décadas en antena en Reino Unido y se emite en ITV cada mañana entre semana, han decidido rebelarse contra la dictadura de los cuerpos perfectos con una sesión de fotos de la que ya se habla incluso fuera de su país.

"Se mira pero no se retoca" (You can look, but you can't retouch) es uno de los lemas con los que están moviendo la campaña en redes sociales, con el objetivo de animar a las mujeres a recuperar la confianza en sí mismas.

El músico canadiense Bryan Adams, que ya fotografió en el pasado a modelos como Kate Moss, ha sido el artífice de las imágenes, en las que mujeres televisivas muy conocidas han enseñado su cuerpo en traje de baño sin filtros ni retoques.

Janet Street-Porter (70), Nadia Sawalha (52), Linda Robson (59), Katie Price (38), Collen Nolan (52) o Stacey Soloman (27) son algunas de las nueve mujeres que han posado para esta campaña de concienciación, #MyBodyMyStory.

Historias reales de mujeres perfectamente imperfectas

Durante toda la semana en ITV One, ellas irán contando sus historias personales para demostrar que incluso las estrellas de la tele tienen complejos, pero con la idea de animar a mujeres de todas las edades a recuperar la autoestima y deshacerse de la tiranía de los cuerpos de anuncio.

La más joven de ellas y también cantante, Stacey Soloman, reconoce que, aunque aún no ha cumplido los 30, ya hay "muchos pedazos" de su cuerpo que no le gustan. Según ella, los famosos se escudan en el retoque, por lo que no debemos compararnos "con ideales poco realistas".

La veterana Street-Porter reconoce que le pone "enferma" que los cuerpos de las mujeres en los medios se "photoshopeen hasta la perfección", cuando lo más perfecto son en realidad los cuerpos normales.

Por su parte, Coleen Nolan dice haber vivido una "batalla constante" contra su cuerpo desde niña, pero asegura que ahora se ha dado cuenta de que "la vida es demasiado corta para perderla en dietas yo-yó".

Como ha explicado Bryan Adams sobre sus fotos en blanco y negro: "Querían algo natural, sin retoques, querían que fuese real y pensé: '¡De acuerdo, eso suena francamente bien!'".