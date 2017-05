Tony Blair anuncia su regreso a la política: "Lo que está pasando en Reino Unido me preocupa"

El exprimer ministro del Reino Unido Tony Blair ha anunciado su intención de regresar a la primera línea política, motivado por el 'brexit' y para luchar contra él, con la intención de generar debate político y de "volver a conectar" con la gente.

"Voy a tomar un papel activo en el intento de dar forma al debate político y eso significa salir al campo y volver a conectar" con la gente, ha indicado. "El brexit me ha dado una motivación directa para conseguir una mayor participación en la política. Es necesario ensuciarse las manos y lo haré", reconoció en una entrevista a Daily Mirror.

Blair, que lideró a los laboristas desde 1997 a 2007, ha dejado claro que no va presentarse a las próximas elecciones generales del 8 de junio, aunque sí quiere contribuir al debate sobre las políticas a la hora de abandonar la Unión Europea, en el marco de las negociaciones del brexit.

"No quiero encontrarme en una situación en la que uno deja pasar un momento en la historia, sin decir nada, porque eso implicaría que no me importa el país. Y no es así, lo que pasa en el Reino Unido me preocupa", indicó.

Lo cierto es que el propio Blair no tiene mucha confianza en que esto dé lugar a un movimiento político, pero si considera que se pueden difundir un cúmulo de ideas que la gente puede apoyar.

"Vivimos en un mundo definido por el cambio. Hay tensiones culturales, la gente está preocupada por la inmigración, la forma en que sus comunidades han cambiado, las tensiones económicas, la calidad de su trabajo ... si es que las personas pueden tener un puesto de trabajo", prosigue.

Lo cierto es que Blair no goza de una buena imagen política en estos momentos, justo 20 años después de que tomara el poder como primer ministro, y admite: "Sé que el momento en que me saque la cabeza, voy a recibir un buen puñado de críticas, pero me siento apasionado por ello".