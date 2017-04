Podemos consultará a las bases la moción y dice que aceptaría candidatos de PSOE o C's

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado que seguirán adelante con la moción de censura contra Mariano Rajoy y ha instado a PSOE y Ciudadanos a sumarse, asegurando que si deciden hacerlo pueden plantear los candidatos "que quieran". "Para nosotros eso no va a ser un problema", ha dicho.



Por su parte, la secretaria de Acción Institucional del partido, Gloria Elizo, ha explicado que consultarán a las bases para ver si creen que la moción es "una opción viable". "En cuanto tengamos eso, la presentación será efectiva", ha dicho a los periodistas antes de asistir a una reunión de la Mesa del Congreso.



En declaraciones al programa "La cafetera" de radiocable.com, Iglesias ha defendido que ante los "niveles de parasitación de las instituciones y la situación de excepcionalidad democrática", su obligación es presentar esa moción de censura, que llevarán adelante aunque no consigan el apoyo de otras fuerzas políticas.



Por ello, este viernes va a iniciar una ronda de contactos con representantes de la sociedad civil para elaborar una batería de propuestas de gobierno encaminadas a la regeneración, como la derogación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).



A mediodía el responsable de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, se reunirá en el Congreso con representantes de CCOO y de UGT; Iglesias recibirá después al presidente de GESTHA, y por la tarde mantendrán reuniones con la CGT y Jueces para la Democracia.



Iglesias se ha mostrado convencido de que "si se está contra la corrupción" no se puede seguir sosteniendo a Mariano Rajoy en el Gobierno, y ha dicho que "no hay excusas" para no apoyar su moción de censura.



Cree que la situación en España "debería hacer reflexionar" al PSOE y a Cs porque "los ciudadanos no entienden que se diga que se está en contra de la corrupción y al mismo tiempo se sostiene en el Gobierno al partido más corrupto de Europa". "O se está con los corruptos o se está contra los corruptos", ha enfatizado.

