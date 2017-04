Ramiro González (PNV) afirma que el PP sabe que el cierre definitivo de Garoña "sería un gesto que valoraríamos"

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha sostenido que el PP es consciente de que el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña "sería un gesto que valoraríamos" y ha defendido que se necesita "una decisión política ya".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Pres, González se ha referido a la decisión de Endesa sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña de esperar a conocer la postura del Gobierno tras el periodo de consultas abierto antes de tomar una decisión definitiva.

En este sentido, el diputado general ha afirmado que la posición de Iberdrola "tan claramente expresada" de no prolongar la vida útil de la instalación hacía pensar que Endesa iba a seguir "la misma senda".

"Teníamos esa esperanza y fue una absoluta decepción la posición de Endesa que yo creo que tiene que ver poco con Garoña y más con el panorama nuclear del Estado español y lo que se juega al parecer con esta decisión que puede ser la ampliación de la vida útil del resto de centrales nucleares", ha valorado.

Según ha defendido, en el caso de Garoña hace falta "una decisión política ya", debido a que "no se entiende que el Gobierno quiera esperar a los seis meses de plazo que tiene para tomar una decisión". De este modo, ha subrayado que el Ejecutivo central "tiene que decidirlo ya" en el sentido de un cierre definitivo y desmantelamiento.

"Es una central absolutamente obsoleta que cumplió su vida útil, no aporta absolutamente nada al panorama energético del Estado y no tiene ningún sentido reabrir. Me cuesta mucho entender qué razones puede haber para prolongar la vida útil. No las acabo de entender porque no las hay de ningún tipo", ha manifestado.

En esta línea, ha reconocido que hay "cierta desesperanza y hastío", ya que "todo el mundo quiere que se cierre y en la sociedad se ha instalado la sensación de que no se va a volver a abrir".

"Hay inseguridad, dudas y temor. Para dormir tranquilos en Álava necesitamos que se confirme la noticia del cierre definitivo de Garoña porque tenemos esa losa encima", ha indicado, para añadir que espera que "podamos dormir tranquilos en breve".

Preguntado por la negociación presupuestaria con el Ejecutivo del PP y la posibilidad de que el tema de Garoña se encuentre sobre la mesa de negociación, González ha incidido en que el PP conoce que "para nosotros es importante el cierre de Garoña y cuál es el deseo del PNV y del conjunto de las instituciones".

"Dentro de la negociación hay muchos asuntos en los que nos jugamos mucho, asuntos de calado económico como el Cupo. El PP conoce la posición de las instituciones vascas y sabe, además, que una decisión política que abocara al cierre definitivo de Garoña sería un gesto que valoraríamos", ha añadido.

