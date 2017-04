Carlos Sánchez Mato: "El contrato de la M-30 podría costar más de 11.000 millones de euros"

Entre comisiones, actos públicos y otros compromisos, Carlos Sánchez Mato atiende a 20minutos en la segunda planta de Alcalá 45, el imponente edificio que el Ayuntamiento compró a finales del pasado mes de diciembre por 104 millones de euros. "Ahorramos 20 millones de euros de alquiler hasta 2019", explica el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid sobre el inmueble, sede de su área.



El Ayuntamiento quiere recurrir la resolución de Hacienda para la inmovilización de 238 millones de euros por incumplir la regla de gasto. ¿Por qué han tomado esta decisión?

Esa decisión la toma Hacienda con arreglo a una ley contra la que que políticamente estamos en contra pero que estamos obligados a cumplir. Lo que nos gustaría es que cuando se toma una decisión de acuerdo a esa ley injusta al menos se atenga a esa ley. Cuando no se atiene a esa ley lo que hacemos es recurrir, sin más.



Si este recorte se tiene que llevar a cabo, ¿a qué inversiones concretas va a afectar?

En ningún caso esos acuerdos de no disponibilidad van a afectar a las partidas presupuestarias en forma de recortes. Lo que hemos hecho ha sido que a determinadas inversiones le buscamos otro lugar para poder financiarlas, pero se hacen igual. Lo que hemos aprobado estos últimos días han sido acuerdos de no disponibilidad que suponen que en vez de financiarlo con el presupuesto de 2017 lo financiamos con el superávit que tuvimos en el año 2016.



Ha dado la sensación de que no había unanimidad interna a la hora tratar el incumplimiento de la regla de gasto. ¿Le ha generado alguna diferencia con la alcaldesa?

No, en absoluto. Coincidimos completamente. Pero no solo la alcaldesa y yo, sino todo el grupo. Estamos plenamente de acuerdo en que tenemos que ser capaces de llevar a cabo nuestro plan político. Entiendo que haya gente que quiera hablar de diferencias.



Está en marcha la comisión de investigación de Madrid Calle 30. ¿Cuánto va a costar a los madrileños el contrato de Madrid Calle 30 que hizo el exalcalde Gallardón?

Que tenga muy clara la gente que el Gobierno de Madrid no va a meter las cosas debajo de la alfombra Si se quedara el contrato en las mismas condiciones hasta el final de su vencimiento (en el año 2040) la M-30 le habría costado más de 11.000 millones de euros a los ciudadanos de Madrid. Pero lo importante no es el coste sino si está justificado el mismo. Lo que hemos demostrado, y lo dice la Cámara de Cuentas, es que con otro modelo de gestión habría hasta el día de hoy 556 millones de euros más en las arcas públicas. Eso ya ha ocurrido. Si no se modifican el contrato ni el modelo de gestión eso seguirá costando un montón de dinero.



¿Responderán los responsables de este contrato ante la justicia?

Parece claro que las investigaciones dejan evidencia que hay cosas que son susceptibles de actuación por parte de los juzgados. Y desde luego que tenga muy clara la gente que el Gobierno de Madrid no va a meter las cosas debajo de la alfombra, que es lo que ha hecho y está haciendo el Partido Popular.



La deuda municipal se ha reducido un 36% desde la llegada de Ahora Madrid. ¿Es mérito del Gobierno actual o de la herencia recibida, como dice el PP?

Todo lo bueno de la ciudad de Madrid lo tenía pensado el PP, pero ha venido Ahora Madrid a hacerlo (bromea). El mérito de Ahora Madrid es llevar a cabo unos presupuestos que hemos liquidado y ejecutado y otros que hemos aprobado con la ayuda del PSOE. Y en esos presupuesto lo que hemos hecho es incrementar el gasto más prioritario para la gente. El gasto social en 2016 fue un 33% superior al del año anterior.



¿Ve factible que Madrid no deba algún día nada a los bancos?

Jamás presumiremos de incrementar el ritmo de reducción de deuda si eso es a costa de las políticas públicas A este ritmo la deuda de Madrid en cinco años habría desaparecido. Y a este ritmo no de reducción de deuda: de incremento de gasto social y de reducción de deuda, ambas cosas. Porque si nosotros hiciéramos la política que quiere el PP sería en menos tiempo todavía la reducción de la deuda. Pero jamás presumiremos de incrementar el ritmo de reducción de deuda si eso es a costa de las políticas públicas. Tenemos capacidad de antes de seis años haber liquidado la deuda de Madrid. Y esto a Hacienda no le ha parecido bien.



El Ayuntamiento bajó el IBI en 2016 y en 2017 lo congeló, excepto para algunos barrios tras una revisión catastral. ¿Qué harán en 2018?

No está planteado aún hacer nada. Entre otras cosas porque esperamos que cambie el marco legal a nivel estatal de otras figuras impositivas que tienen que ver con decisiones que exceden nuestras competencias. Tendría que clarificarse el terreno de juego para saber con qué recursos cuentan los ayuntamientos.



La salida de Celia Mayer de Cultura y la suya propia de Madrid Destino parece que ha provocado cierta tensión entre las familias de Ahora Madrid. ¿Se han enrarecido las relaciones a nivel interno con estas decisiones?

Hay debates lógicos que en el caso de Ahora Madrid se quiere magnificar. Ya les gustaría a los que así lo dicen que nos llevásemos mal.

El PSOE está siendo su apoyo a la hora de sacar adelante los presupuestos y otras propuestas. ¿Es partidario de que entre el Gobierno municipal?

En absoluto. Hemos demostrado total madurez y fortaleza para gobernar en solitario. Pero gobernar en solitario no quiere decir gobernar sin acuerdos con otros grupos. Tenemos la capacidad de negociar con el Partido Socialista y llegar a acuerdos.



¿Le gustaría ser la apuesta de IU para la Alcaldía en 2019?

En absoluto. No tengo ningún tipo de ambición personal. Lo que habrá serán procesos colectivo de decisión en los que llegaremos a acuerdos con los grupos que forman esta confluencia. Estamos hablado de una miriada de proyectos que tenemos nuestras diferencias pero compartimos el proyecto de ciudad para Madrid. Lo último son las candidaturas. Lo que voy a ser es un albañil más para construir los procesos que den lugar a que revalidemos en muchas ocasiones el Gobierno de Madrid.

BIO. Carlos Sánchez Mato nació en Madrid en 1970. Es economista y defensor de la banca pública. Tiene una larga trayectoria como activista, es católico de base, anticapitalista y procede de Izquierda Unida. Desde junio de 2015 es delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y concejal presidente de Vicálvaro.

