C's propone una abstención "técnica" para investir a López Miras si elimina los aforamientos

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea murciana, Miguel Sánchez, ha propuesto una "abstención técnica" de su partido en la segunda votación del sábado para que el candidato del PP Fernando López Miras sea investido presidente de Murcia, aunque condicionado a que el PP vote mañana a favor de eliminar aforamientos a diputados y miembros del consejo de Gobierno. El diputado 'popular' Francisco Jódar ha anunciado por su parte que votarán sí a esta propuesta.



Sánchez ha adelantado que no hay acuerdo y no firmarán el documento con el PP. Este jueves, en la primera sesión del debate de investidura, Ciudadanos votará en contra de López Miras como presidente regional, pero el sábado, en la segunda sesión del debate, sí que se ha comprometido a abstenerse para facilitar que haya nuevo Gobierno en la Región.



No obstante, esta "abstención técnica" lleva aparejados unos compromisos. La formación naranja quiere que este miércoles el PP vote a favor de la eliminación de los aforamientos para diputados y miembros del Consejo de Gobierno, como ya ha anunciado el diputado 'popular' Francisco Jódar que se hará, y que durante el discurso de investidura, el candidato del PP se comprometa a eliminar el Impuesto de Sucesiones y a llevar a cabo las enmiendas a los Presupuestos de Ciudadanos.



En este último aspecto también parece haber acuerdo con el PP, ya que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez, ha recordado durante una rueda de prensa que su partido está llevando a cabo una reducción del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, lo que supondrá una "bonificación del 99%" del impuesto, una reforma que culminará el próximo presidente de la Comunidad.

"A partir del próximo lunes esos puentes que ambos hemos puesto tendrán que ser objeto de una negociación continua", ha dicho el 'popular' en referencia a los documentos que ambas formaciones han intercambiado los días que ha durado la negociación.

"Siempre hemos tenido un objetivo claro que era el de que no queríamos gobernar la Región de Murcia a cualquier precio, queríamos respetar la voluntad mayoritaria de los murcianos", ha asegurado Martínez en referencia a la ausencia de acuerdo con Ciudadanos. "Lo que votaron los murcianos se va a ratificar el sábado y la elección de presidente permitirá que las reformas continúen", ha añadido.

Por parte de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha explicado que "no habrá acuerdo ni investidura ni firma; no nos parece creíble", en referencia a la actitud del PP.

El principal escollo durante la negociación ha sido, según ha afirmado el primer punto del documento sobre la lucha por la regeneración democrática. "No nos parece creíble. No podemos firmar un acuerdo que el PP tiene intención de incumplir", ha señalado Sánchez.

