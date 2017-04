El PSOE andaluz recuerda a Sánchez que la Declaración de Granada fijó el modelo territorial

Dos días después de que Pedro Sánchez, en un acto en Barcelona, asegurara que "España es una nación de naciones y Cataluña es una nación”, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha subrayado que lo que "piensa" el Partido Socialista sobre el modelo territorial está recogido en la Declaración de Granada, en la que se defiende un Estado federal.

"Habría que preguntarle, a quien modifica esa posición, por qué la ha modificado", ha replicado Cornejo en declaraciones este lunes a los periodistas, al ser interpelado sobre la posición del candidato a liderar el PSOE Pedro Sánchez.



"Cuando habla de nación habría que preguntarle cuántas naciones hay, si son diecisiete naciones, si Murcia, Madrid o Castilla-La Mancha son también naciones", ha replicado el número dos del PSOE andaluz, que ha proseguido: "Si no lo son, ¿vamos a tener dos modelos, uno de primera y otro de segunda?". En su opinión, el ex secretario general del PSOE tendría que explicarlo porque "si sólo es el cambio de un nombre se estaría engañando a los ciudadanos". "No sé por qué o con qué interés, pero estaríamos engañando si sólo estamos hablando de cambio de un nombre", ha insistido.

Ha recordado, además, que los nacionalistas catalanes, cuando hablan de nación, lo "asocian inmediatamente a la autodeterminación de los pueblos, al derecho a decidir ellos solos si quieren o no seguir en España". Y ha subrayado, en este sentido: "Yo no estoy en ese proyecto porque el proyecto del Partido Socialista, el que defienden la inmensa mayoría de los ciudadanos y el Partido Socialista de Cataluña es un proyecto solidario, de diálogo, de pacto y de acuerdo en la reforma constitucional buscando un Estado federal". "Pero, sobre todo, sin perder la solidaridad", ha abundado, al tiempo que ha subrayado que la soberanía "recae sobre todos los españoles"