Lambán promoverá la reforma de la LOMCE en lo que atañe a la educación concertada

promoverá la reforma de la LOMCE en lo que atañe a la enseñanza concertada, impulsando una iniciativa legislativa en las Cortes de Aragón para modificar los artículos relativos de esta ley orgánica relativos a la misma para después "trasladar el debate" al Congreso de los Diputados para que la tome en consideración y la tramite.

Lo ha anunciado este miércoles, en la sesión plenaria del Parlamento autonómico, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien ha comparecido a petición del Grupo Popular. Ha manifestado su apoyo a la escuela pública "hasta las últimas consecuencias".

Respecto a las resoluciones judiciales favorables a la concertada, ha manifestado su respeto y acatamiento a las mismas, aunque ha opinado que "son profundamente equivocadas" y ha reconocido que "discrepamos profundamente", de ahí la decisión de agotar la vía judicial mediante recursos.

En su comparecencia, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado que la educación concertada debe ser subsidiaria respecto de la pública, de forma que los poderes públicos la contemplen como un recurso para proveer de este servicio cuando no puedan hacerlo por sus propios medios, rechazando los conciertos como norma general.

Ha puesto el ejemplo de los países del entorno, donde se escolariza en la red pública cerca del 100 por cien de los alumnos, mientras que en España la cifra llega al 68 por ciento, precisando que la concertación es un recurso "dignísimo y legal al que han tenido que recurrir los poderes públicos".

La escuela pública, ha dicho, es "garante de equidad, de igualdad de oportunidades y liderazgo de los servicios públicos", insistiendo en que la concertada "no es equiparable" y debe ser "subsidiaria". Ha dejado clara en todo momento la "coherencia" del PSOE en esta materia y ha recordado que antes de llegar al proceso de renovación de conciertos dejaron de concertar 17 aulas.

ANIQUILAR LA RED PÚBLICA

El presidente ha dicho que el PP mantiene una posición "neoliberal" sobre la libertad, basada en la no injerencia de los poderes públicos en la actividad privada "por injusta y productora de desigualdades que sea", mientras que para la izquierda consiste en la "no dominación de unas personas por otras" ni por situaciones como la pobreza, de forma que en materia educativa defienden la libertad "pero no de una parte de la sociedad".

Ha criticado a los populares por impulsar la red concertada y cerrar aulas públicas durante la legislatura anterior, acusándoles de intentar "aniquilar" la red estatal, y les ha echado en cara que no se avinieran a firmar un pacto nacional educativo durante el último Gobierno del PSOE.

En su intervención, Javier Lambán ha considerado que la anterior presidenta, Luisa Fernanda Rudi, crispó a la comunidad educativa. Ha espetado a los populares que "les faltan tres o cuatro generaciones" para estar "plenamente legitimados" para hablar de libertad.

Ha planteado que los populares se han dedicado a "cerrar escuelas públicas y abrir vías de la concertada", por lo que ahora los socialistas quieren "reequilibrar" reajustando la oferta a una demanda decreciente "por la vía más natural, que es prescindir de los conciertos", afirmando que el Gobierno de Rudi ahondó en "esa fractura", clausurando aulas públicas "a mansalva y sin ningún tipo de criterio".

LIBERTAD E IGUALDAD

La portavoz del PP, Mar Vaquero ha defendido el "indisoluble" binomio libertad-igualdad, ha recordado a Lambán que 30.000 aragoneses se han manifestado para exigir el mantenimiento de los conciertos educativos y ha aseverado que, en Aragón, la libertad tiene "un problema", que es el presidente del Gobierno regional.

Vaquero ha emplazado a Lambán a "garantizar la libertad y, además, respetar la Ley", considerando que "la libertad en Aragón está permanentemente amenazada" con "las excusas más peregrinas", añadiendo que "donde no hay libertad no hay oportunidades".

La diputada popular ha planteado que Lambán defiende un modelo político "de fractura social, que se pone enfrente de quien no piensa igual y lo convierte en enemigo", mientras que el PP "se pone al lado de quien no piensa igual y trata de recorrer el camino juntos".

RÉCORDS

Ha dicho que el Gobierno de Lambán va a "batir todos los récords" porque todas las decisiones que toma el Departamento de Educación reciben "un varapalo" de los tribunales.

Mar Vaquero ha preguntado al presidente si piensa que las familias que no pueden pagar un colegio privado rechazan escolar a sus hijos en la concertada y si los profesores de esta red "están ahí porque no han aprobado una oposición", afirmando que a las familias no se les puede "arrebatar su libertad" con "la excusa de la planificación".

"No nos van a llevar a la trinchera", ha respondido la portavoz del PP a Lambán, exigiéndole que respete y acate las decisiones judiciales. A su juicio, el presidente "se niega a reconocer su obligación" de garantizar la educación a los aragoneses.

RESPETO ABSOLUTO

El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha indicado que no ha sido este partido, sino la concertada, quien ha judicializado este asunto, precisando que "hay un respeto absoluto y acatamiento" a las decisiones judiciales en aras a la separación de poderes, salvaguardando el derecho a discrepar.

Ha manifestado que para el PP la libertad es "la de sálvese el que pueda", criticando que con el Gobierno de Rudi se cerraron 252 aulas públicas, 30 de ellas rurales, y se recortó el presupuesto en 90 millones.

La diputada de Podemos, Erika Sanz, ha expuesto que el discurso del PP es "el del libre mercado también en educación, la privatización de la educación, escondiendo su discurso en un paradigma falso y erróneo que solo busca defender su modelo, el de los intereses de la patronal, de los obispos, la CEOE y las familias oligárquicas aragonesas", agregando que "son ustedes la misma trama".

"Hay que velar por la educación pública, gratuita y de calidad, en una sociedad que adolece del incremento atroz de la desigualdad de nuestra sociedad, que no puede desprenderse de la mayor herramienta para que la igualdad sea efectiva", ha continuado, añadiendo que "la Justicia no es igual para todos".

La parlamentaria de la formación morada ha preguntado al Gobierno si apuesta "verdaderamente" por una planificación "justa y equitativa" y cuál es su modelo educativo.

El portavoz del PAR, Arturo Aliaga ha lamentado los debates "estériles" y ha subrayado que la concertada "ha hecho y tiene que seguir haciendo un papel para que esta sociedad sea más plural y más poderosa", manifestando su preocupación por el debate.

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha tildado de "lamentable" que el PSOE considere que la concertada deba ser subsidiaria y ha abogado por llegar a acuerdos en materia educativa, rechazando la visión "cortoplacista".

El portavoz de CHA, Gregorio Briz, ha afirmado que el PP ha creado un modelo "falaz" y defiende "el elitismo y la segregación", así como realizar un "control ideológico" a través de la escuela, tras lo que ha dicho que "nosotros no llevamos a la justicia lo que no ganamos en las urnas".

