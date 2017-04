Sumelzo cree que el PSOE sufre "un desgaste innecesario" por el retraso en la convocatoria de primarias

La elección de su nuevo secretario general del partido culminará el próximo 21 de mayo. A las primarias se han preinscrito siete personas: Pedro Sánchez, Susana Díaz, Patxi López, Manuel Pérez, José Froilán Moreno, Pedro Antonio Ibáñez y el zaragozano Aurelio de San Miguel Belando. Para ser candidatos tendrán que recoger más de 9.000 avales de los afiliados.

En declaraciones a los medios de comunicación este jueves, 20 de abril, en la sede del PSOE en Zaragoza para presentar las líneas de trabajo de la candidatura de Pedro Sánchez, Susana Sumelzo ha opinado que este periodo de primarias debería haberse iniciado "hace ya casi siete meses" y ha incidido en que, por esta demora, se lleva "mucho tiempo" con un Partidos Socialista "debilitado", por un proceso que "no debería haber sido así".

Ha considerado que la Gestora del PSOE ha tardado tanto en convocar las primarias porque "el tiempo jugaba a su favor". No obstante, ha apuntado que es "inexplicable" que no haya querido cerrar este proceso antes, como han hecho otras formaciones -entre las que ha citado al Partido Popular, Ciudadanos y Podemos- y así poder hablar "de lo que realmente le preocupa a la gente, no de los problemas internos". Por ello, ha lamentado que todo este proceso ha sido "un desgaste innecesario".

Ha confiado en que las primarias terminen "cuanto antes" y con un PSOE "fuerte y unido". Pero ha puesto en duda que vaya a haber igualdad de oportunidades para los candidatos: "Hoy mismo, en las condiciones que hemos encontrado esta sede -la del PSOE en Zaragoza- sin preparar para una rueda de prensa, vemos que la igualdad de oportunidades no va a ser la misma".

AVALES EN ARAGÓN

La diputada socialista se ha mostrado convencida de que la candidatura de Pedro Sánchez va a poder conseguir bastantes avales en Aragón, dado que, ha agregado, "mucha gente" se ha acercado a ellos a decirles que quiere avalarle. "Pero para nosotros lo importante es que la gente vote en urna, que tenga un voto secreto, libre, poco condicionado y que el día de las votaciones haya cabinas de votación".

De esta forma, ha matizado que la candidatura a la que representa pedirá que haya este tipo de cabinas, que en otras votaciones no las ha habido pero que en Aragón, en procesos nacionales, sí. Ha insistido en que tiene "muy claro" que quiere un proceso de primarias "limpio", en el que "todos los militantes puedan avalar con libertad, sin coacciones", dado que es necesario un PSOE "fuerte, unido y no sometido a presiones".

"Pensamos que el voto de cualquier militante vale lo mismo, vale lo mismo el del militante del pueblo más pequeño de Huesca que el del secretario general de la agrupación más fuerte de Zaragoza, y ese es el partido que queremos, limpio, transparente y con igualdad de participación de todos los militantes", ha puntualizado.

Sobre el resto de candidatos, ha asegurado que tiene "un respeto absoluto por los compañeros que se presentan al proceso de primarias", les ha deseado suerte y que concurran "en igualdad de condiciones". "Suceda lo que suceda, tenemos claro que el próximo 21 de mayo nos pondremos detrás de quien gane las primarias, de la persona que sea elegida secretario general con el voto de todos los militantes", ha agregado.

"UN PROYECTO PROGRESISTA"

Susana Sumelzo ha expuesto que Pedro Sánchez ofrece un partido "moderno, adaptado" y abierto a la participación "no sólo de la militancia, también a sectores de la ciudadanía". Ha remarcado que el PSOE debe ser "fuerte" y tener "un proyecto progresista".

En este punto, ha destacado que el Partido Socialista debe estar "a la izquierda" y no abstenerse "para que gobierne el PP". Así, ha aseverado que está "muy orgullosa" de haber votado 'no' en la investidura de Mariano Rajoy.

