'Supervivientes' regresa prometiendo más dificultades para los famosos

Hemos visto cómo los famosos se llenaban de picaduras, de rojeces del sol, de pobladas barbas y cómo adelgazaban (con excepciones como la de Paquirrín o Isa Pantoja) y, aún así, este año Supervivientes promete ser aún más duro para los concursantes.

Imágenes 1 Foto

"Va a tener un tono más agresivo, las pruebas van a ser más complicadas y vamos a ver mucha más supervivencia", adelanta Lara Álvarez, la responsable de presentar in situ desde los Cayos Cochinos, el escenario más famoso del reality de Telecinco que se estrena este jueves (22.00 h). El espacio promete "localizaciones nunca vistas, nuevos juegos, dinámicas inéditas y novedades en su mecánica desde el propio arranque", cosa que no se revelará hasta la primera gala de esta noche.

Así, los 16 concursantes que pisarán Honduras este año (y que empezarán la aventura distribuidos en distintos equipos, división que supondrá también el acceso a unas condiciones de supervivencia diferentes) tendrán pruebas más complicadas y condiciones más duras, eso facilitará ver a la persona detrás del personaje.

"Es difícil mantener la coraza cuando además de la convivencia te tienes que ocupar de la supervivencia. Los ciclos y las montañas emocionales son complicadas de llevar", explica Sandra Barneda, presentadora de los debates de Supervivientes. Y pone de manifiesto que "los jóvenes lo acusan mucho, se enfadan y se alteran más, los mayores llevan mejor los cambios de humor". Este año hay desde un veterano (Bigote Arrocet, a sus 67 años) a varios jovencitos y jovencitas que apenas pasan de los 20.

También será una edición de parejas: Alba Carrillo y su madre, Gloria Camila y su novio Kiko, Las Mellis. Y de expertos en realities, pues hay perfiles como el de Leticia Sabater, que ya estuvo en La selva de los famosos, Esta cocina es un infierno, Acorralados y Expedición imposible; o Juan Miguel, ex de Karina, que concursó en Hotel Glam y después ganó El reencuentro junto a Yola Berrocal.

'Supervivientes' es uno de los programas más difíciles de producir y realizar También probará suerte Laura Matamoros, ganadora de Gran Hermano VIP 4. La revista Lecturas publicaba esta misma semana que en la isla estará, al menos por unos días, Terelu Campos, quizá en un papel parecido al que tuvo en Gran Hermano VIP, donde ejerció de coach de los concursantes durante una semana.

Jorge Javier Vázquez repite como conductor de las galas, en un programa en el que no se siente diferente de Gran Hermano, al que se incorporó en la pasada edición. "Es una historia que se inventaba la gente, yo estaba supercómodo. En cada programa decían por las redes 'por fin te has hecho con las riendas'. Aprendí a vivir absolutamente al margen de todo lo que se dice y se escribe y eso me ha hecho más feliz y trabajar más libre", explica el presentador, que no puede evitar sentir cierta empatía por los concursantes. "Pienso en ellos por ejemplo cuando acabamos una gala y se les pone a llover y tienen que estar con la ropa mojada e intentando dormir, pasándoles animales por el cuerpo", revela.

Supervivientes es uno de los programas más difíciles de producir y realizar. Hasta Honduras se desplazan 130 profesionales, a los que apoyan algunos de la edición italiana –que suele terminar cuando empieza la española– y unos 40 trabajadores locales. Cerca de 32,5 toneladas de material técnico y de producción, casi 10 km de cable de fibra óptica submarino, torres de comunicaciones y dos satélites permiten unir el plató en Madrid con las dos localizaciones principales en Honduras, a unos 8.000 km, como son la Palapa (el plató en los Cayos Cochinos) y las islas.

Hasta 16 lanchas y 3 helicópteros permiten mover al equipo y a los concursantes durante las galas y en el día a día. Supervivientes cerró su anterior edición con una media del 26,4% de share y 3.085.000 espectadores.

Quién es quién en esta edición

Bigote Arrocet. Cómico y cantante, es pareja de María Teresa Campos y el veterano a sus 67 años.

Cómico y cantante, es pareja de María Teresa Campos y el veterano a sus 67 años. Gloria Camila... Hija de Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano, viaja a a isla con su novio, Kiko.

Hija de Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano, viaja a a isla con su novio, Kiko. ... y Kiko Jiménez. Novio de Gloria Camila y expretendiente de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Novio de Gloria Camila y expretendiente de Mujeres y Hombres y Viceversa. Leticia Sabater. Cantante, presentadora y veterana de realities como La selva de los famosos.

Cantante, presentadora y veterana de realities como La selva de los famosos. Laura Matamoros. Ganadora de GH VIP 4, es la hija de Kiko Matamoros.

Ganadora de GH VIP 4, es la hija de Kiko Matamoros. Alba Carrillo... Modelo y exmujer de Feliciano López. Madre del hijo de Fonsi Nieto.

Modelo y exmujer de Feliciano López. Madre del hijo de Fonsi Nieto. ... y Lucía Pariente. La mediática madre de Alba Carrillo también va a la isla.

La mediática madre de Alba Carrillo también va a la isla. Janet Capdevila . Exparticipante de Quiero ser monja, donde no encontró su vocación.

. Exparticipante de Quiero ser monja, donde no encontró su vocación. Juan Miguel. Peluquero y exmarido de Karina, ganador junto a Yola Berrocal de El reencuentro.

Peluquero y exmarido de Karina, ganador junto a Yola Berrocal de El reencuentro. José Luis. Exconcursante y finalista del último MasterChef, se hizo con la simpatía del jurado.

Exconcursante y finalista del último MasterChef, se hizo con la simpatía del jurado. Paola Caruso. Modelo italiana, ya concursó en la versión italiana de Supervivientes. Sus apodos son 'la Bonas' o 'Barbie'.

Modelo italiana, ya concursó en la versión italiana de Supervivientes. Sus apodos son 'la Bonas' o 'Barbie'. Eliad Cohen. Productor, actor, modelo y empresario israelí especializado en fiestas y eventos gais.

Productor, actor, modelo y empresario israelí especializado en fiestas y eventos gais. Iván González. Extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. Las Mellis. Dúo musical flamenco, antes amigas y ahora enemigas de Isabel Pantoja.

Dúo musical flamenco, antes amigas y ahora enemigas de Isabel Pantoja. Alejandro Caracuel. Modelo y actor, es un conocido instagrammer.