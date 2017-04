Todo está preparado para la gran exposición sobre Pink Floyd en el Victoria y Alberto de Londres

Los cuatro músicos de Pink Floyd posan con los ojos tapados en 1971 (© Pink Floyd Music Ltd photo by Storm Thorgerson/Aubrey 'Po' Powell 1971 Belsize Park)

Todo está a punto en la sede londinense del Museo Victoria y Alberto (V&A), la gran pinacoteca de artes aplicadas de la capital británica, para la inauguración de The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains (La exposición sobre Pink Floyd: sus restos mortales), título con guiño de humor negro para la mayor muestra de cualquier temática nunca antes montada en el centro artístico. Estará veinte semanas en cartel, del 13 de mayo al uno de octubre.

La venta de entradas, que cuestan entre 20 y 24 libras (de 23,6 a 28,3 euros), marcha a buen ritmo y el museo prevé que el número de asistentes pueda acercarse al de David Bowie Is..., la primera muestra inmersiva sobre un ídolo del pop montada por un museo y un récord histórico en visitas, con más de 1,5 millones de entradas despachadas tras una gira por varios países.

La exposición sobre Pink Floyd, montada con la colaboración de los tres miembros del grupo que están vivos —Roger Waters sigue sin hablar con David Gilmour y Nick Mason, pero han limado alguna aspereza durante la producción de la muestra—, pretende mostrar de una manera similar, con gran despliegue de imagen, un sonido excelente y montaje multiplataforma, la "primera retrospectiva internacional importante" sobre "una de las bandas más vanguardistas e influyentes del mundo".

Los responsables de la exposición prometen "un viaje espectacular y sin precedentes a través de mundos únicos y extraordinarios" y material para cotejar cómo se gestaron "la música, el diseño y la puesta en escena de la banda, desde su debut en la década de los años sesenta hasta el día de hoy". La muestra se inaugura coincidiendo casi con exactitud con el 50º aniversario del lanzamiento del primer single del grupo, con las canciones Arnold Layne y Candy and a Currant Bun.

Cambiaron la comprensión de la música para siempre Con más de 200 millones de discos vendidos y una huella indudable en la cultura del siglo XX, Pink Floyd "cambió la comprensión de la música para siempre" al añadir, con la misma intensidad de las canciones, capas de experimentación y vivencias sensoriales psicodélicas como elementos fundamentales.

Imágenes inolvidables

El grupo ha producido algunas imágenes inolvidables de la cultura popular gracias a la colaboración intensa con artistas como Storm Thorgerson, uno de los grandes diseñadores gráficos surrealistas de la segunda mitad del siglo XX.



La exposición incluye 350 objetos, artefactos, fotos, carteles y piezas audiovisuales. Entre los elementos importantes destacan los proyectos escenográficos para The Dark Side of the Moon, The Wall y The Division Bell, instrumentos, diseños originales, letras manuscritas de canciones y una gran colección de carteles anunciadores y promocionales.

Tan reconocible por su imaginería visual como por su música Para Martin Roth, director del V&A, Pink Floyd "es tan reconocible por su imaginería visual única como por su música" y resulta posible trazar una historia del diseño siguiendo los productos lanzados por el grupo.