Un experto sostiene que es "difícil" que Aragón mejore su posición en la reforma del sistema de financiación autonómica

Así lo ha expuesto ante la Comisión especial de estudio sobre el nuevo sistema de financiación autonómica

de las Cortes de Aragón, donde ha dado a conocer las conclusiones del estudio que realizó para el Gobierno de la Comunidad entre 2015 y 2016 sobre las recomendaciones para la nueva reforma.

Julio López ha explicado que "la percepción fuera de Aragón es que esta Comunidad es una de las más favorecidas por el sistema" actual, algo que ha matizado si se tienen en cuenta los ingresos aportados por el Estado al margen del mismo ya que "ha sido una de las tres menos favorecidas, junto con Madrid y Baleares".

El catedrático ha señalado que esos ingresos al margen del sistema han sido cuantiosos desde 2009, lo que "supone un reconocimiento de que hay una situación deficitaria de las Comunidades frente al Estado" y por eso ha abogado por "cuantificarlos y consolidarlos", añadiéndolos al sistema.

A su entender, "si Aragón quiere ganar" en su posición relativa en el sistema de financiación es preciso que "el Estado añada recursos adicionales" y, "si son muy voluminosos, podría traducirse en una mejora" del lugar que ocupa, "sino será difícil".

IVA

Por otra parte, Julio López ha apuntado la posibilidad de que las Comunidades mejoren su financiación pudiendo intervenir en la fijación del tipo impositivo del IVA.

En estos momentos, ha dicho que la descentralización tributaria "es muy elevada", si bien existe margen para incrementarla, algo que ha considerado positivo "desde el punto de vista de la responsabilidad y autonomía financiera, pero "no beneficiaría a Aragón".

Otra opción sería "incrementar la capacidad normativa en algunos tributos", como en el IVA, que permitiría "generar muchos recursos de manera sencilla" porque cada punto de más de este impuesto supondría 60 millones de euros, ha afirmado.

Por el contrario, ha abogado por "limitar" esa capacidad normativa en el impuesto de sucesiones y en el de patrimonio porque si no tienden a su desaparición, cuando son "los únicos redistributivos junto con la Renta".

También ha comentado que existe un "desajuste importante" entre las entregas a cuenta que el Estado hace a las Comunidades y las liquidaciones, que se efectúan dos años después, para asegura que Aragón baja del ocho al cuatro por ciento en posición relativa por encima de la media, según datos de 2013, "por lo que recibe en las entregas a cuenta respeto a las liquidaciones".

NECESIDADES DE GASTO

El catedrático de Economía Pública ha defendido que hay que vincular el incremento de los ingresos a las necesidades de gasto de las Comunidades, si bien ha comentado que es difícil hacer recomendaciones sobre cómo se calculan estas últimas, para resaltar que, "según cómo se haga, va a depender la financiación de la Comunidad".

López ha detallado que en estos momentos se tiene en cuenta el criterio de población ajustada para los servicios públicos fundamentales, incluyendo "las variables del Estatuto de Autonomía de Aragón" en cuanto a dispersión, superficie, envejecimiento y otros parámetros. "Otra cosa es si están con la ponderación que debieran", ha agregado.

El especialista ha aclarado que por eso se puede afirmar que "no es mala la financiación de la Comunidad desde el punto de vista relativo" ya que si bien en 2009 Aragón perdió peso "enseguida lo recuperó y en 2014 se encontraba un 8,8 por ciento por encima de la media en términos de población ajustada".

No obstante, ha subrayado que esta Comunidad "no está privilegiada" porque el coste de prestar servicios es superior, además de que sale perjudicada en el desajuste que se producen entre las entregas a cuenta y las liquidaciones y no ocupa buena posición en los recursos adicionales al sistema que ha aportado el Estado en los últimos años.

En este sentido, ha esgrimido que "desde el punto de vista técnico es imposible llegar a una solución" para calcular las necesidades de gasto, "al final será una decisión política" y ha recomendado que se haga por un órgano independiente porque "en otro caso Aragón no va a ganar nunca".

Igualmente, ha aconsejado que la Comunidad disponga de "información objetiva para la negociación" sobre el cálculo real de cómo afectan a la sanidad, la educación y los servicios sociales los costes diferenciales vinculados al territorio, la superficie y la baja densidad de población.

CPFF

López ha cuestionado la forma de adoptar decisiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ya que se formulan como recomendaciones porque en su mayor parte se trata de competencias del Estado, que debe coordinarse con las Comunidades, si bien puesto que "no hay recomendación sin el voto del Estado" esto supone que "es el Estado quien se recomienda a sí mismo", algo que es un "absurdo".

Por eso, ha abogado por que el Gobierno central no participe en cuestiones como la fijación del déficit autonómico y, en caso de que no hubiera acuerdo entre Comunidades, implementar el mismo para todas.

