Consejos para proteger tu casa de los ladrones en vacaciones

Unas pequeñas cuñas de plástico, casi invisibles, son hoy una de las herramientas estrella para los ladrones de viviendas.



La Policía Nacional, La Guardia Civil y el Ministerio del Interior advierten y dan consejos continuamente sobre los robos y cómo prevenirlos; estos días, en los que miles de españoles salen de vacaciones con motivo de la Semana Santa, mucho más.



Para empezar, tres consejos básicos:

¡¡Juuupiiiii! ¡¡Escapada!!

Pero no olvides cerrar la puerta de casa con llave y no dejar "rastro" a los cacos de que no hay nadie #BuenViaje pic.twitter.com/j7LtetM8ex