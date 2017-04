Lambán espera que Fomento plasme su compromiso con el eje Cantábrico-Mediterráneo de forma "más nítida" en próximos años

Ha recordado que, hace tres meses, exigió al ministro de Fomento que considerara la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza como una inversión "estratégica" no sólo para Aragón sino también para "el conjunto de España". Ha explicado que De la Serna dijo estar de acuerdo con esa apreciación, pero Lambán ha considerado que eso no se ha plasmado en los presupuestos.

"No obstante, nunca dejaré de concederle el beneficio de la duda a ningún Gobierno, y espero que esos compromisos del ministro de Fomento, que no he visto plasmados como yo entiendo que deberían ser plasmados en los presupuestos de 2017, en próximos años se concreten de una manera mucho más nítida", ha agregado.

"Me hubiera gustado que la plasmación del compromiso del ministro de Fomento -Íñigo de la Serna- con el eje Cantábrico-Mediterráneo en los presupuestos del 2017 hubiera sido mucho más nítida, mucho más explícita, mucho más contundente", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación este domingo, durante su asistencia a un acto del PSOE de homenaje a las víctimas del franquismo en Zaragoza.

Además, ha sostenido que "Aragón tiene motivos" para ser "muy escéptico" con respecto a los presupuestos generales del Estado: "No sólo porque suelen ser exiguos en sus dotaciones iniciales, también porque después, en la ejecución de los mismos, todavía nos deparan sorpresas mucho más negativas, dado que se presupuesta poco y se ejecuta menos".

