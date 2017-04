Lara Albuixech y Rafael Gelo, ganadores del III Premio de Fotografía Jalón Ángel

Así se ha dado a conocer esta tarde en un acto celebrado en el Museo de Zaragoza en el que el Archivo Jalón Ángel del Grupo San Valero ha inaugurado también la exposición 'Cazadores de imágenes', que exhibe los trabajos premiados en la segunda edición del certamen.

Asimismo, el jurado de esta tercera edición ha entregado dos menciones especiales en la categoría de retrato a la imagen 'Ming Zhen', de Antonio Farto, y en viajes a la fotografía 'Torrollones Negros', de Tamara Marbán.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lara Albuixech ha explicado que tomó la imagen presentada a este concurso en Dagla, en los territorios ocupados del Sáhara y el personaje protagonista es Bouh Semlali, "un español saharaui, nacido en 1966 cuando era provincia española, y que se encarga de cuidar el poco patrimonio que queda todavía de pie en Dagla y conservar el idioma".

A Semlali "lo han torturado, encarcelado, le han negado la nacionalidad española y lo han expatriado, pero a pesar de todo sigue luchando por mantener el patrimonio español allí", ha destacado la fotógrafa zaragozana, al detallar que esta persona "ha sido como un hermano para mí en los viajes que he hecho allí".

Ha estimado que la imagen sugiere "preguntas de por qué todavía los saharauis están en esa situación y España mira para otro lado". En este retrato se puede ver a Bouh Semlali junto al mapa del Sahara occidental "y una silla vacía al lado, que representa a España", ha detallado Albuixech.

IMAGEN DE OPORTO

En el caso de la imagen de Rafael Gelo, el sevillano ha indicado que tomó esa fotografía en un viaje a Oporto, desde la terraza de la Torre de los Clérigos a la que "me asomé y vi la plaza de un centro comercial, me gustó y la tiré -la foto-".

"El ambiente era propicio para sacar una buena foto porque fue la época de incendios forestales que asoló aquella parte y había bruma por toda la ciudad con lo que la iluminación era distinta y eso ha ayudado bastante a que gane la foto", ha estimado.

Gelo ha asegurado que no esperaba ganar este certamen porque "no suelo presentarme a estas cosas". "Antes me dedicaba a la fotografía como profesional y no tenía tiempo de explorarla desde un ámbito más personal y hace solo seis meses que lo dejé y he empezado a hacer fotos de lo que me llena por dentro y no me lo esperaba", ya que, además, presentó la imagen "el último día, una hora antes de que acabara el plazo y cuando me llamaron no daba crédito", ha manifestado.

RECORDAR A JALÓN ÁNGEL

Por su parte la directora del Archivo Jalón Ángel y profesora de fotografía de la Universidad San Jorge, Pilar Irala, ha precisado que estos premios pretenden "recordar y conmemorar la figura" del fotógrafo navarro Ángel Hilario García de Jalón, conocido como Jalón Ángel (Viana, Navarra, 1898 - Zaragoza, 1976) "y su ingente labor fotográfica", así como que se conozca a nivel "nacional e internacional".

En este sentido, ha comentado que el premio ha recibido obras de 1.100 participantes "de toda Europa, América y África", lo que significa que "el nombre de Jalón Ángel, del Grupo San Valero y de la Universidad San Jorge y su apuesta por la cultura y la educación se está viendo a nivel internacional".

También desean "apoyar la creación fotográfica a través del premio, que son mil euros por categoría y, de esta manera, estamos aportando un granito de arena a la creación fotográfica", ha comentado Irala, al resaltar que se reconoce en cada edición las imágenes "de calidad, que transmitan".

'CAZADORES DE IMÁGENES'

Además de dar a conocer a los premiados de esta tercera edición, esta tarde se ha inaugurado la exposición 'Cazadores de imágenes', que muestra las fotos ganadoras de la edición de 2016, las dos menciones del jurado y también "hemos traído una muestra de uno de los ganadores, del premio del retrato, que es la que completa la sala" de exposiciones en el Museo de Zaragoza.

Lourdes Navarro y José Luis Moreno presentan sus imágenes en el salón de actos del Museo como ganadores de la anterior edición del certamen. Además, también están presentes las fotografías que obtuvieron la mención especial a cargo de Fabio Rojas, en la categoría Viajes, y Ramón Cerón, en la categoría Retrato.

Pilar Irala ha apuntado que el Archivo fotográfico Jalón Ángel fue donado al Grupo San Valero, "que lo depositó en la Universidad San Jorge donde lo cuidamos, conservamos, difundimos e investigamos" y se pude contemplar en el edificio del Rectorado, así como conocer en su página web y en los perfiles de las redes sociales Twitter, @jalon_angel, Facebook, en Archivo Fotográfico Jalón Ángel, e Instagram, @archivo_jalon_angel.

En este acto en el Museo de Zaragoza se ha realizado también un homenaje a Luis Ramón Diez, último discípulo del fotógrafo Jalón Ángel, y ha concluido con la actuación de la Orquesta Solidaria de la Universidad San Jorge y del coro de Pinseque, en el patio del museo.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.