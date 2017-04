El personal del 112 anuncia una huelga indefinida a partir del día 15 en protesta por el traslado de la central

Así lo han comunicado este jueves los representantes del comité de empresa en comparecencia de prensa. Allí, acompañados por miembros del comité del 061, han señalado que se ven "obligados" a convocar la huelga luego de que "ni sus denuncias, ni sus demandas fueran escuchadas".

De este modo, la huelga será "indefinida" y se mantendrá "hasta que la administración" decida recibir a los trabajadores del servicio, según ha subrayado la presidenta del comité de empresa, Isabel Moraes, representante de la CIG, central que ha informado de la rueda de prensa a través de un comunicado.

El próximo lunes está prevista una reunión entre el comité de huelga y la empresa para acordar unos servicios mínimos. En el caso de no haber acuerdo, éstos serán fijados por la administración.

SERVICIOS MÍNIMOS

Con todo, debido a las características del 112, los servicios mínimos "acostumbran a ser del 100%", por lo que, según ha afirmado Moraes, existe "una sentencia del TSXG que dice que el servicio tiene que funcionar pero no como un día normal".

Por lo tanto, ha alertado que el paro repercutirá en la prestación del servicio, ya que no habrá suficientes operadores para atender las llamadas, que serán respondidas en su totalidad aunque "con un tiempo de respuesta más alto".

"No vamos a la huelga porque no tengamos otra cosa que hacer sino porque no nos dejaron otra opción. Si algo ocurre, la responsabilidad será de la administración", ha remarcado.

FALTA DE INFORMACIÓN

Por otra parte, Moraes ha denunciado que la falta de información que tienen los trabajadores ante el inminente traslado de la central de emergencias de su ubicación actual, en Santiago, a sus nuevas dependencias en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), situada en A Estrada (Pontevedra).

"Esa noche en nuestros horarios aparece el personal duplicado y una parte estará en A Estrada y otra en Compostela. Pero esa es la única información que tenemos a día de hoy", ha alertado.

SISTEMA INFORMÁTICO

Sumado a esto, la presidenta del comité de empresa del 112 ha avisado que el personal ha recibido una formación "deficiente e insuficiente" sobre la gestión del nuevo programa informático que, por otra parte, presenta "fallos" técnicos.

Esta plataforma, que se estrenará coincidiendo con el traslado de la central a A Estrada, es, en palabras del miembro del comité de empresa Oscar Valadares, un "soporte básico" en el funcionamiento del servicio, por lo que si los trabajadores no son capaces de controlar "por completo" la herramienta provocará que "se disparen los tiempos de gestión y respuesta y que los medios se retrasen en llegar al punto".

Así las cosas, ha apuntado que en el nuevo programa "hay todo un catálogo de emergencias con más de 50 protocolos diferentes y cada uno de ellos con especificidades propias de cada área de cobertura". "Eso no es algo que aprenda con prisas", ha apostillado.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.