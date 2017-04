Más de la mitad de los gallegos, a favor de espacios públicos para dormir la siesta después de comer

Así, ha realizado una encuesta que revela que al 94 por ciento de los gallegos le gustaría poder echarse la siesta, aunque reconocen que la falta de tiempo se lo impide.

Esto, aunado a las últimas propuestas del Gobierno para la racionalización del horario laboral, podría suponer el fin de esta costumbre española. Por ello, Hoteles.com ha destacado que quiere defender la siesta con la campaña "#SalvaLaSiesta".

Esta iniciativa, según ha explicado, reivindica espacios públicos para dormir después de almorzar, ya que, según la encuesta realizada, el 59% de los gallegos afirma que les gustaría probar la experiencia de dormir en público.

Además, según el Instituto del Sueño (IIS), las investigaciones muestran que dormir una siesta contribuye al aumento de la creatividad y la productividad en el trabajo.

En este sentido, el director médico del Instituto del Sueño, Diego García-Borreguero, ha afirmado que "numerosos estudios han mostrado que pequeños periodos de sueño diurno, especialmente si su duración es inferior a 20-30 minutos, contribuyen a disminuir la sensación de cansancio y a aumentar la concentración y la retención de memoria, aumentando de esta manera el rendimiento".

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

"De esta manera, se incrementan las herramientas necesarias para mejorar la productividad y estimular la creatividad", según agrega este especialista.

Además, apostilla que para lograr este objetivo es "importante que la siesta no supere los 30 minutos de duración, ya que al despertarnos padeceríamos sensación de torpor", según comenta.

MÁS RELAJADO

El estudio realizado por Hoteles.com confirma que más de un tercio de los gallegos (35%) se siente más relajado después de un sueño vespertino; y el 23% reconoce que se siente más despierto y productivo. Además, el 21% afirma que mejora su estado de ánimo.

Un 48 por ciento de los encuestados reconoce que solo puede dormir la siesta de dos a tres veces por semana y un 22% puede hacerlo todos los días, según los datos que refleja la encuesta.

Además, el 48 por ciento de los gallegos que no duermen siesta reconoce que no lo hace porque no tienen tiempo y el 44%, porque no se siente suficientemente cansado como para hacerlo.

Hoteles.com ha lanzado una muestra de las denominadas 'SiesteSillas', cápsulas del sueño, en un intento de poner en valor la importancia de dormir bien por las tardes.

