Homs haría el referéndum antes del verano porque el "adversario" está "débil"

El exdiputado del PDeCAT en el Congreso Francesc Homs ha afirmado este miércoles que es partidario de celebrar el referéndum antes del verano porque el debate soberanista está "maduro" y en estos momentos el "adversario" está "débil", ha señalado en alusión al sistema político español.

"Yo, personalmente, lo haría antes del verano, pero si es en septiembre también me parecerá bien", ha afirmado Homs en una entrevista en Catalunya Ràdio, después de anunciar que se pone a disposición del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para asesorarle en el proceso soberanista.Homs a disposición de Puigdemont para asesorarle en el proceso soberanista

El exconseller ha argumentado que es "mejor hacerlo antes de verano" porque el debate "está muy maduro ya" y en la "política española están más débiles ahora de lo que pueden estar en otoño", pues "uno de los grandes partidos -PSOE- está de mudanzas". "Tienes que analizar a tu adversario", ha añadido.

Homs, que perdió el escaño tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por su actuación como conseller en el 9N, ha resaltado que "el Estado español, a falta de proyecto, quiere vencer a base de imponer, violentando la democracia y el Estado de Derecho".

En este sentido, ha llamado a "pasar página" de la "imposición" que el Gobierno hace a través de la ley. "Si -en Cataluña- quedamos encolados en este debate legalista que aplican -desde el Ejecutivo- a su conveniencia e interpretando la ley como único espacio posible, morimos como país", ha esgrimido.

Asimismo, ha denunciado que el exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vienen a Cataluña a decir "os queremos -catalanes-", pero sus declaraciones "no se aguantan" si se analizan "los hechos".

Aunque no abandonará su compromiso político y ayudará a Puigdemont y a su partido, Homs ha aseverado que concentrará sus esfuerzos en su carrera como abogado y no ha querido decir si le gustaría estar en las listas de unas hipotéticas elecciones constituyentes. "No lo sé", ha afirmado.

