Cebek cree que los datos son "positivos" porque confirman la tendencia "claramente decreciente" del desempleo

El presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek), Iñaki Garcinuño, ha calificado de "positivos" los últimos datos de paro porque confirman la tendencia "claramente decreciente" del desempleo, en línea con las previsiones de la patronal vizcaína. Además, ha considerado que reducir la tasa de paro en Euskadi al 10% a final de legislatura, como pretende el Gobierno vasco, es "razonable y nada difícil de conseguir".

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Euskadi se redujo en marzo en 1.066 personas con respecto al mes anterior (-0,77%), con lo que se situó en 138.157 desempleados.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogida Europa Press, Garcinuño ha asegurado que los dados conocidos este martes "van en la línea" de lo esperado por la patronal vizcaína para este año.

"Es una línea continuista de 2016, en la que esperamos creación de empleo neto de en torno a 12.000, 13.000 puestos netos en Euskadi", ha dicho. Por ello, Cebek cree que estas cifras son positivas, porque confirman la tendencia "claramente decreciente de los datos de desempleo".

Garcinuño cree, por otra parte, que el menos descenso del paro en Bizkaia no se debe a "razones concretas" ya que, más o menos, la línea de reducción del desempleo "suele ser muy parecida".

Sin embargo, ha admitido que "sí es cierto que Bzikaia mantiene

una línea más descendente que los demás, por lo menos con unas bolsa de desempleo, en torno a la Margen Izquierda, Encartaciones, que, de alguna forma, nos preocupan, y quizás debería tener algún tratamiento especial por parte de la Administración".

OBJETIVO, 10%

Preguntado por si es posible cumplir el objetivo del Gobierno vasco, de reducir el paro en Euskadi por debajo del 10%, se ha mostrado convencido de que puede ser, "sobre todo, por una cuestión puramente demográfica".

"Tenemos una pirámide demográfica quue tiende claramente al envejecimiento y, por tanto, en ese cálculo debemos tener en cuenta la tasa de reposición: las personas que se acercan a una edad de jubilación o prejubilación, y la reposición de esa persona trabajadora por otra nueva. Solo por esa causa, no es raro que bajemos, al final de legislatura, a un 10%. Me parece razonable y fácil de lograr", he explicado.

A este motivo, se sumaría la creación de puestos de trabajo, que también "va a influir" para alcanzar "una tasa lógica de un país desarrollado". "Por tanto, no es un objetivo nada difícil de conseguir", ha señalado.

