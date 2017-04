Coma (CUP) ve un "uso político" en su imputación para identificar violencia con independentismo

El concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma ha lamentado este lunes el "uso político" que se ha buscado con su imputación en la causa finalmente archivada por la Audiencia Nacional (AN), en la que, en su opinión, intentaban identificar violencia con independentismo.

Así se ha manifestado, después de que se acusara a Coma de un delito de incitación a la sedición por llamar a la desobediencia durante un pleno de diciembre de 2015, en el que el consistorio mostró su apoyo a la proclamación del Parlament de inicio de la 'desconexión' de Catalunya con el resto de España.

A su juicio, en la interlocutoria de su imputación le intentaron "endosar un discurso a favor de la violencia" aferrándose a la frase que pronunció: 'Para hacer una tortilla primero hay que romper los huevos".

El Juzgado de Instrucción de Vic deberá decidir ahora si le imputa un delito de desobediencia y prevaricación

Según Coma, el archivo se enmarca en "los parámetros racionales, porque no tenía lógica la imputación", y considera que su caso fue un termómetro para ver la afectación que su imputación tenía en Catalunya a nivel individual y colectivo.

"Pero no han provocado el efecto que buscaban", ha recalcado el concejal 'cupaire', destacando que la reacción de todos los que defienden el derecho de autodeterminación, en Vic y en el resto de Cataluña, fue más que positiva y generó una oleada de solidaridad.

Para Coma, la AN ha decidido archivar su causa sin tener pruebas nuevas respecto a cuando decidieron abrirle la causa, por lo que cree que han quedado "desacreditados".

También se ha referido a la decisión del juez Ismael Moreno de inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Vic, que deberá decidir ahora si le imputa un delito de desobediencia y prevaricación, porque considera que esto puede sentar un precedente en todos los ayuntamientos que hayan aprobado mociones de apoyo al referéndum.

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha celebrado la decisión judicial en un apunte en su perfil de Twitter: "De frente y con una sonrisa; desobediencia, referéndum, Països Catalans. La victoria... debe ser estar al lado de los mejores #Sensepor".

También lo ha hecho la diputada 'cupaire' Eulàlia Reguant: "Seguimos donde todo empieza, en la calle, con el convencimiento de que la clave de todo es no tener miedo y desobedecer para ser libres. ¡Gracias Joan Coma!"

Continuem on tot comença, el carrer, amb el convenciment q #laclau és no tenir por i desobeir per ser lliures. Gràcies @joancomaroura! pic.twitter.com/PuJnN974ZD