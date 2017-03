Ossorio pide "prontitud" a la Justicia porque si no "parece que hay corrupción todos los días"

El portavoz del PP en la Asamblea madrileña, Enrique Ossorio, ha pedido a la Justicia que actúe con "prontitud" en la investigación sobre la presunta financiación irregular de su partido en Madrid porque si no, ha dicho, "parece" que tienen "corrupción todos los días".

Así lo ha dicho Ossorio este miércoles en declaraciones a Telemadrid, en referencia a las últimas informaciones que han publicado varios medios de comunicación sobre la documentación intervenida por la Guardia Civil al exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, dentro del denominado 'caso Púnica', y que revela que la formación desvió el pago de gastos electorales de 2007 a la patronal CEIM.

"Por supuesto que despertarse con estas informaciones después de tanto tiempo la verdad es que no gusta. Uno se disgusta de ver estas cosas y además nos avergonzamos de las cuestiones que han sucedido", ha dicho Ossorio, al tiempo que ha insistido en que "se debe trabajar con prontitud para averiguar lo que ha ocurrido".

En esta misma línea, el portavoz popular ha señalado que el su partido es "el primer interesado" en que se investigue, y ha destacado que "ayer el PP apoyó en el Congreso de los Diputados la creación de una comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos".

Respecto a la evolución del PP madrileño con Cristina Cifuentes a la cabeza, Ossorio ha indicado que la presidenta de la Comunidad "quiere un gobierno transparente, con las paredes de cristal". "En la Asamblea de Madrid hemos firmado todos los diputados un código ético en el que decimos que nos comprometemos a un plus de ética de moral en nuestras actuaciones", ha puntualizado.

Hay una comisión de investigación que está funcionando fatal y sin ninguna normaDe igual modo, Ossorio ha apostillado que "es frustrante para un diputado que quiere trabajar por la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales que al final siempre se hable de temas de corrupción". "En los Plenos los grupos de la oposición nos insultan por estos temas", ha apostillado, a la vez que ha asegurado que el PP en la Asamblea "no se ha negado a que se investiguen los hechos del pasado" pero "hay una comisión de investigación que está funcionando fatal y sin ninguna norma".

"No puede ser que ocupemos una parte importante de nuestro tiempo en mirar al pasado, que es lo que hacen los partidos de la oposición ante su falta de ideas y están todo el día mirando estos procesos judiciales para hacer daño al PP", ha espetado el portavoz, para el que "eso no puede impedir que sigan trabajando por los madrileños" porque "son inteligentes y ven que son cosas antiguas".

El diputado madrileño ha asegurado que su objetivo es colaborar con la Justicia por lo que "todo lo que sepan lo pondrán a su disposición para que se aclare cuanto antes" porque "es su deseo".

Preguntado por su relación con el partido parlamentario de Podemos, el portavoz ha señalado que tiene "buena relación con sus diputados" porque "su actitud no está siendo muy negativa". "No compartimos las ideas pero en el terreno personal intentamos negociar y hablamos", ha subrayado, para destacar el trabajo de la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Andrados, que "sabe poner orden en el hemiciclo".

Respecto a los ocho ediles de Ahora Madrid que se ausentaron este miércoles del Pleno del Ayuntamiento y no participaron en la votación de la declaración de condena del asalto de la CUP a la sede del PP catalán en Barcelona, Ossorio ha dicho que pese a que no hicieron ruido y no chillaron, "fue mucho más feo". "Es una falta de respeto y han insultado a los ciudadanos madrileños por lo que es muy bueno que los madrileños se enteren de lo que pasó", ha sentenciado.

