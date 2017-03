Alonso afirma que Rajoy no ha dicho que las FSE vayan a permitir ahora el desarme de ETA, sino que se cumplirá la Ley

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha dicho que las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) vayan a permitir ahora el desarme de ETA, sino que se cumplirá la Ley. Además, ha destacado que los Ejecutivos español y francés tienen claro que "no pueden negociar con una organización terrorista esté o no en activo".

En una entrevista concedida Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso ha manifestado que "el proceso de liquidación de ETA está muy avanzado, está terminal, y es una buena noticia".

El líder de los populares vascos ha recordado que la banda está en esa situación, no por "una concesión graciosa que hace ETA a los vascos, sino que es la presión, la firmeza de la democracia la que ha acabado con ETA". "Y ahora quiere hacer algún acto propagandístico que le dé algún tipo de rédito", ha añadido.

En esta línea, ha apuntado que se está viendo "cómo ETA ha tenido que cambiar de estrategia porque, en un principio, ellos pensaban seguir haciendo acciones propagandísticas en torno al desarme una a una, pero no les funcionó porque cada vez que se movían la Guardia Civil les aguaba la fiesta".

"Vimos cómo querían hacer acciones de desarme y, al final, eran la Policía francesa y la Guardia Civil las que encontraban los arsenales y los zulos. Y, entonces, han decidido hacer una estrategia diferente que también es de tipo propagandístico y quieren tenernos de aquí al 8 de abril en eso", ha apuntado.

No obstante, cree que han cambiado porque antes decían que, para desarmarse, el Gobierno español tenía que dar pasos. "No hay que ningún paso. El Estado no puede estar negociando con una organización terrorista esté en activo o no lo esté. Una organización terrorista no puede ser interlocutor de un Estado serio. Eso lo comprenden muy bien los Gobiernos francés y español, y frente a esa posición de firmeza, ETA tiene que comportarse de otra manera", ha dicho.

Alfonso Alonso ha recordado que el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, no ha dicho que las Fuerzas de Seguridad del Estado vayan a permitir ahora el desarme de la banda. "No, no hay nada de eso. Aquí lo único que se ha dicho es que se cumplirá la Ley. Entonces, ETA se tiene que desarmar y disolverse. Pero, cuando se disuelva, lo único que puede encontrar es que se aplique la Ley", ha añadido.

SIN CONTRAPARTIDAS

En esta línea, ha explicado que, "cuando una organización terrorista se ha dedicado a imponerse a todos los demás mediante el crimen, no puede pretender un premio por decir que ya va a cesar su actividad". "Yo eso lo veo con naturalidad, no se negocia con terroristas y no se da premios a la gente por dejar de realizar la actividad terrorista, sino que se se les aplica la Ley, como a todos los demás. No hay contrapartidas", ha aseverado.

Alonso ha rechazado relacionar la política penitenciaria con ETA porque, "al final, se le da vueltas a de qué manera se obtiene cualquier avance o precio", y ha advertido de que se trata de una estrategia "que nunca ha funcionado".

"La estrategia de tratar de ser comprensivo, de abrir una expectativa de negociación, de diálogo o de obtener algún rédito, nunca ha funcionado. Eso es lo que ha prolongado muchas veces la situación de violencia en el País Vasco, es decir, el mensaje implícito de que la violencia es eficaz y es útil", ha manifestado.

A su juicio, cuando se ve a los jóvenes "que están ahora en ese discurso de la violencia y que están protagonizando incidentes en Pamplona y aquí en la universidad, ellos apelan a la utilidad de esa violencia, de que sin la violencia no se puede conseguir nada y que hay que mantener la presión".

"Por tanto, acreditar que en democracia la violencia no va a obtener nada más que la aplicación estricta de la Ley y trasladar ese mensaje es decisivo, el mensaje de deslegitimarla, de no darle un contexto, como decir que la violencia tuvo un contexto en el que parecía inevitable que se produjera. No podemos hacer ese relato porque, entonces, se condiciona la convivencia y la paz en el futuro", ha manifestado.

El presidente del PP vasco ha reconocido que "esto es muy duro" y que es "mejor pensar qué es lo que a uno le gustaría que ocurriera, pero la realidad es la que es, y por tanto, en política hay que ser serios, ver la realidad, contársela a la gente y actuar en consecuencia".

Preguntado por si ha sido importante el consejo y la opinión en este tema del lehendakari, Iñigo Urkullu, para Mariano Rajoy, Alfonso Alonso ha afirmado que el presidente del Gobierno central tiene "las ideas muy claras y suficiente información respecto a lo que ocurre o se quiere hacer".

En esta línea, ha señalado que él habla con todos el mundo, con representantes institucionales y con el lehendakari, pero "él tiene las ideas suficientemente formadas sobre este tema".

"El criterio es el del Gobierno de España, en relación con lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno porque ni siquiera es un criterio de partido, pero es evidente que coincide absolutamente con nuestras posiciones. El criterio tiene que ser el de un Gobierno de un Estado Europeo importante, y que, por lo tanto, tiene que actuar de acuerdo con sus obligaciones y en cumplimiento de la Ley. Y eso el presidente del Gobierno lo tiene claro", ha concluido.

