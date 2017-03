En Marea registra la propuesta para cambiar el reglamento de la Cámara y vigilar si se cumplen las iniciativas aprobadas

En Marea ha registrado una proposición de ley, cuyo contenido ya había avanzado, encaminada a modificar el reglamento del Parlamento autonómico con el fin de que se establezca "un mecanismo de control" que permita verificar el cumplimiento por parte del Gobierno gallego de las iniciativas aprobadas en el Pazo do Hórreo.

La diputada de En Marea y vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento, Eva Solla, ha subrayado que este paso tiene un doble objetivo "claro": que la Xunta tenga que informar en cada periodo de sesiones sobre el grado de cumplimiento de las proposiciones no de ley y de las mociones aprobadas en la Cámara, y que, si al menos un grupo lo pide, comparecer para informar en la Comisión de Peticiones.

"Ahora mismo no se cumplen muchas iniciativas de las que se aprueban en esta Cámara y nos parece que eso atenta contra la democracia y la separación de poderes", ha denunciado Solla, para añadir que, con la intención de paliar este extremo, En Marea defenderá que haya "un mecanismo de control de lo que se aprueba en el Parlamento".

A modo de argumento, ha recordado que ella, desde su puesto en la Mesa, propuso pedir información al Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo sobre el cumplimiento de alguna iniciativa (como la transferencia de las competencias de salud penitenciaria) y que el órgano rector de la Cámara rechazó la posibilidad de "control", una postura que ve "absurda".

PROPOSICIÓN "SENCILLA"

Dado este rechazo, En Marea ha registrado una proposición de ley "sencilla y con un único artículo, pero importante", ya que, de ser aprobado, introduciría la "obligatoriedad" de que el Gobierno traslade en cada periodo de sesiones "la situación y grado de cumplimiento de las proposiciones no de ley y de las mociones".

Asimismo, "por petición como mínimo de un Grupo Parlamentario", la propuesta de En Marea demanda que el Ejecutivo tenga la obligación de comparecer en la Comisión de Peticiones para "dar cuenta del cumplimiento" de iniciativas.

"Estamos excesivamente acostumbrados a que sea frecuente que no se contesten a las preguntas de la Cámara y a que no se cumplan iniciativas sin que haya un mecanismo democrático para informar o explicar por qué", ha reflexionado.

"GRAVÍSIMO Y ANTIDEMOCRÁTICO"

Preguntada acerca de si tiene un cómputo de las iniciativas aprobadas y que no se han cumplido, ha señalado que no ha hecho el cálculo global, pero ha asegurado que, al menos desde la pasada legislatura hay varias que no se han llevado adelante, algunas aprobadas "por unanimidad", lo que ha tildado de "gravísimo, antidemocrático y en contra de la división de poderes".

Al tiempo, ha recordado que de iniciativas que ella misma defendió, por ejemplo, en la comisión de Sanidad, se aprobaron "tres o cuatro" y no se cumplió "ninguna". "Una de las primeras que recuerdo era la que obligaba a pedir al Gobierno a que centros sanitarios, quirófanos y consultas abriesen por la tarde y tardó medio día la conselleira de entonces en decir que no se iba a cumplir", ha ejemplificado.

A su juicio, el Gobierno tiene que trabajar para cumplir las iniciativas parlamentarias aprobadas y, si hay un motivo legal o económico que lo impida, "justificarlo".

En cuanto a si ha hablado con el resto de la oposición acerca de esta propuesta, ha explicado que entiende que el resto de grupos estarán "a favor" porque beneficia al conjunto de los gallegos. Ha añadido que, si se toma en consideración, se activará una ponencia en la que todos los grupos pueden "hacer las aportaciones que consideren".

