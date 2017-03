En Marea y BNG ven "insuficientes" los recursos para luchar contra la violencia de género y exigen "implicación real"

En Marea y BNG consideran que los recursos para luchar contra las violencias de género, que se manifiestan de diferentes formas, "no son suficientes" y, en consecuencia, han exigido a las administraciones públicas "implicación real".

En concreto, ambas organizaciones políticas han realizado estas peticiones en dos actos celebrados en la capital gallega. Los más madrugadores han sido los miembros de En Marea, quienes se han reunido este viernes a las 10,30 horas en la Praza de Abastos para demandar "igualdad efectiva entre hombres y mujeres".

Para la senadora de En Marea María Vanessa Angustia Gómez, el principal problema son los "recortes". "Es importante hacer políticas de igualdad, de educación, de prevención, de formación y denunciar", ha subrayado, para luego hacer hincapié en que "si no se presupuesta no hay recursos" para combatir la violencia de género.

En este sentido, ha aseverado que los problemas "no se resuelven" sólo "hablando" y, por ello, no le "convence" el pacto de Estado contra la violencia de género, ya que sostiene que "no hay compromiso para sacarlo adelante".

Asimismo, ha asegurado que existe una "correlación" entre el "repunte" de casos de violencia machista y la llegada del Partido Popular al Gobierno.

"SISTEMA PATRIARCAL"

Justo una hora más tarde, en el céntrico bar SCQ, el BNG ha trasladado cuáles son los dos pilares fundamentales sobre los que asentará su lucha contra la violencia de género. En primer lugar, se centrará en las situaciones machistas fruto del "sistema patriarcal en el ámbito laboral" y, en segundo lugar, en la "lucha individual" de cada una de las mujeres para combatir las "desigualdades" que padecen en su día a día, así como en la "lucha colectiva".

En el acto del Bloque han intervenido dos mujeres que han sufrido acoso laboral: Maribel Coto y Nélida Pisco, quienes han relatado a los presentes la situación que han vivido. La primera, ha señalado, sufrió acoso durante "un año y medio" por parte de los "jefes" de su empresa: primero "sexual" y, posteriormente, "laboral".

Este hecho le causó una "crisis nerviosa", la cual le obligó a pedir una baja laboral. Aunque Maribel Coto puso esta situación en conocimiento de la empresa, ha lamentado, no obtuvo ningún resultado por parte de ésta. "Lo importante es la lucha", ha reivindicado.

Por su parte, Nélida Pisco, que trabaja en el sector del transporte, ha denunciado que sus problemas comenzaron cuando dio a luz, pues, debido a cuestiones médicas, su hija necesitaba leche materna. Ante este hecho, ha explicado, la empresa le dijo que se fuese para casa y que luego volviese, por lo que se vio obligada, ha asegurado, a reclamar lo que era suyo. Es más, ha subrayado que tuvo que llevar al juzgado tanto la petición de reducción de jornada como sus propias vacaciones.

Tras estas dos intervenciones, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha apostado por "poner rostro" a la violencia machista, que se manifiesta de muchas formas, y por "acabar con la impunidad". Y es que sostiene que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo están "muy presentes" aunque "invisibilizados".

"SIN FEMINISMO NO HAY NUEVA POLÍTICA"

Esta opinión también ha sido compartida, justo una hora antes, por la concejala de Igualdad de Compostela Aberta, Marta Lois: "Sin feminismo no hay nueva política", ha defendido, justo antes de animar a la ciudadanía a participar en la manifestación que se celebrará este domingo 5 de marzo en Santiago.

La edil compostelana también se ha referido a la brecha salarial entre hombres y mujeres, la cual, ha remarcado, "se sigue perpetuando" en Galicia y asciende a un 23,4 por ciento. "Las mujeres ganamos de media 5.200 euros menos que los hombres, y tenemos que trabajar casi nueve años más para alcanzar la misma pensión que ellos", ha lamentado.

Por esta razón, ha apostado por "unir esfuerzos" y por ver el feminismo como "una herramientas imprescindible" tanto para la "transformación social" como para "alcanzar la igualdad".

A esta opinión se ha unido la senadora de En Marea María Vanessa Angustia Gómez, quien ha precisado que, en el 92 por ciento de los casos, son las mujeres quienes se dedican a los cuidados de dependencia.

17 MUJERES ASESINADAS

También ha recordado que, desde que empezó el año, un total de 17 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en España. "Razón suficiente para salir a la calle este domingo", ha proclamado la senadora, quien también ha animado a la ciudadanía a apoyar el paro internacional convocado para el miércoles día 8 de marzo.

"No solo se ejercen violencias machistas cuando se nos asesina, sino también cuando se nos precariza, cuando se nos deja en segundo lugar y cuando no podemos ocupar, a través de nuestro trabajo, el espacio público que nos corresponde", ha denunciado María Vanessa Angustia Gómez.

Esta opinión ha sido compartida, justo una hora más tarde, por la portavoz nacional del BNG, quien ha apostado por "incrementar las sanciones" a aquellas empresas que "vulneran la igualdad de género". "Si las administraciones públicas no dan ejemplo es imposible avanzar en este ámbito", ha aseverado.

También considera la parlamentaria del Bloque que los recursos de la Xunta y del Estado destinados a luchar contra la violencia de género son "insuficientes". De hecho, ha asegurado que "el único recurso" que le queda a las mujeres para luchar contra el acoso sexual son los "juicios".

En esta misma línea, Pontón ha lamentado que "la mayor parte de estos casos" acaben "en el silencio y en la impunidad". Por ello, ha apostado por protocolos "eficaces" y por una "implicación real" de las empresas, las administraciones y el poder judicial.

"FEMINIZACIÓN DE LA POLÍTICA"

La "feminización de la política" también ha sido otro de los asuntos tratados en el acto de En Marea. Y es que la concejala de Lalín Lara Rodríguez Peña, única edil de A Plataforma Aberta Cidadá (APAC) en el municipio, considera que feminizar la política es "fundamental".

Por su parte, la diputada de En Marea Paula Quinteiro ha reconocido el trabajo de las organizaciones y colectivos feministas y ha recordado que las mujeres lograron "darle la vuelta" a la reforma de la Ley del Aborto y "derrotar" al exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

De igual modo, la parlamentaria ha cargado contra los autobuses de la asociación Hazte Oír debido a los "mensajes de odio" que trasladan a la ciudadanía y ha hecho hincapié en la necesidad de defender los derechos de las personas transexuales.

Por su parte, Sara Torreiro, de Foro Galego, ha asegurado que la perspectiva de género atraviesa todo el programa y todas las políticas de En Marea. Con todo, ha reconocido que hay que hacer "autocrítica" y que "quedan muchas cosas por hacer".

Consulta aquí más noticias de A Coruña.